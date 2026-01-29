Auvernia-Rodano Alpeetako Tourra

Caja Rural-Seguros RGAk 2026ko Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourrean parte hartuko du

Dauphine Kriteriumen izen berria da. Lasterketa ekainaren 7tik 14ra bitartean jokatuko dute.

Tadej Pogacar (UAE).
Tadej Pogacar; IRUDIA: EUROPA PRESS
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Caja Rural-Seguros RGA 2026ko Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourrera gonbidatu dute, hau da, 2025era arte Dauphine Kriterium izena izan duen lasterketara, probaren antolatzaileek adierazi duten bezala.

Auvernia-Rodano-Alpeetako Tourra ekainean lehiatuko da, 7tik 14ra, eta haren ibilbidea zortzi etapak osatuko dute. Frantziako proba, ospe handikoa bera,  78. ekitaldia izango du jokoan; 2025ean Tadej Pogacarrek irabazi zuen.

