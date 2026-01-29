El Caja Rural-Seguros RGA tomará parte en la Auvernia-Ródano-Alpes de 2026

El equipo Caja Rural-Seguros RGA ha sido invitado a la Auvernia-Ródano-Alpes de 2026, es decir, a la carrera que hasta 2025 se ha llamado Critérium du Dauphiné, tal y como ha informado la organización de la prueba.

La Auvernia-Ródano-Alpes tendrá lugar en junio, entre los días 7 y 14, y su recorrido queda completado por ocho etapas. La prestigiosa prueba francesa alcanza su 78ª edición, y fue ganada, en 2025, por Tadej Pogacar.