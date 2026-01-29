El Caja Rural-Seguros RGA tomará parte en la Auvernia-Ródano-Alpes de 2026
El equipo Caja Rural-Seguros RGA ha sido invitado a la Auvernia-Ródano-Alpes de 2026, es decir, a la carrera que hasta 2025 se ha llamado Critérium du Dauphiné, tal y como ha informado la organización de la prueba.
La Auvernia-Ródano-Alpes tendrá lugar en junio, entre los días 7 y 14, y su recorrido queda completado por ocho etapas. La prestigiosa prueba francesa alcanza su 78ª edición, y fue ganada, en 2025, por Tadej Pogacar.
Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero
EITB emitirá en directo la carrera, en la que también participarán Mikel Landa y Pello Bilbao.
Van't Geloof al sprint da al Laboral Kutxa-Euskadi su octava victoria en la gira por El Salvador
La corredora neerlandesa se ha impuesto en el Grand Prix Oriente. Ha sido la más rápida del pelotón en un recorrido de 76 kilómetros hasta la ciudad de Usulután.
Jay Vine ganó el Tour Down Under con una fractura de escafoides
El ciclista australiano sufrió una caída el domingo, en la última etapa de la carrera, cuando un canguro irrumpió en el pelotón. Vine ha sido operado este martes.
La ucraniana Yuliia Biriukova gana el GP El Salvador
La ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi fue segunda el sábado en el GP San Salvador.
Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa) logra un brillante segundo puesto el Grand Prix San Salvador 2026
La británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) se ha impuesto con una escapada en la subida final, pero la ciclista del Laboral Kutxa ha sabido mantener un ritmo alto para asegurarse el segundo puesto con un tiempo apenas unos segundos por detrás.
El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA estarán en la Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026
Los equipos vascos han obtenido la invitación para competir en la segunda y en la tercera de las clásicas que conforman la Trilogía de las Ardenas. Además, el Kern Pharma también participará en la Lieja-Bastoña-Lieja masculina.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en la tercera etapa del Tour de El Salvador
Es la tercera victoria parcial del equipo vasco en la ronda tras las conseguidas por la propia Soto en la etapa prólogo y la neerlandesa Marjolein Vant Geloof en la primera etapa.
Mikel Landa y los equipos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Volta a Catalunya de 2026
La carrera se disputará del 23 al 29 de marzo. También estarán, entre otros, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipowitz y Tom Pidcock.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi gana el Prólogo del Tour de El Salvador 2026
La joven ciclista se ha impuesto en el Prólogo Centro Histórico de 2,7 km en San Salvador, con un tiempo de 3:48 minutos, logrando así el primer triunfo UCI del equipo en esta edición.