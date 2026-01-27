DOWN UNDER TOURRA

Jay Vinek eskafoidea hautsita irabazi zuen Down Under Tourra

Australiar txirrindulariak erorikoa izan zuen igandean, lasterketako azkenengo etapan, kanguro bat pelotoian bat-batean sartu zenean.  Astearte honetan egin diote ebakuntza Vineri.

Jay Vine (UAE)
Jay Vine UAEko txirrindularia; IRUDIA: EUROPA PRESS
E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Jay Vine UAE Emirates taldeko australiar txirrindulariak eskafoidea hautsita izan arren irabazi zuen igandean 2026ko Santos Tour Down Under lasterketa. Vinek erorikoa izan zuen lasterketako azken etapan, kanguru bat troplean bat-batean sartu zenean, eta astearte honetan egin diote ebakuntza.

Horrela, Vinek (bigarrenez eskuratu du garaipena Tour Down Underreko sailkapen nagusian) errepidean aztertu zuten, eta lasterketan jarraitu ahal izan zuen, bere taldekide baten bizikletarekin. UAEko hainbat txirrindularik utzita zuten lasterketa; besteak beste, Jhonatan Narvaez ekuadortarra, alegia, 2025eko garailea, sailkapen nagusian bigarren postuan zegoena.

Lasterketaren ondoren, Jayk eskumuturrean mina zuen, azken etapan izandako ezbeharraren ondorioz. Berrikusketaren ondoren, ezkerreko eskumuturreko eskafoidean haustura adierazgarria jasan zuela zehaztu zen, eta astearte goizean ebakuntza arrakastatsu bat egin zaio”, jakinarazi du Adrian Rotunnok UAEko mediku zuzendariak, txirrindularia bajan egon beharko den denbora zehaztu gabe. 

UCI World Tour Txirrindularitza Down Under Tourra Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun

Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean.   Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.    

