Jay Vine ganó el Tour Down Under con una fractura de escafoides
El ciclista australiano del equipo UAE Emirates Jay Vine ganó el pasado domingo el Santos Tour Down Under de 2026 a pesar de que sufría una fractura de escafoides. Vine sufrió una caída en la última etapa de la carrera, cuando un canguro irrumpió en el pelotón, y ha sido operado este martes.
Así, Vine, que logró el segundo triunfo de su palmarés en la clasificación general del Tour Down Under, pudo continuar, tras ser revisado en la carretera, con la bicicleta de uno de los pocos compañeros de su equipo que quedaban en la prueba; varios corredores del UAE tuvieron que abandonar por caídas, entre ellos el ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador en 2025, que era segundo de la general.
"Después de la carrera, Jay reportó dolor en la muñeca, debido a su accidente durante la etapa final. Tras la revisión médica, se determinó que sufrió una fractura significativa de escafoides en la muñeca izquierda, y se sometió a una cirugía exitosa el martes por la mañana", ha informado el doctor Adrian Rotunno, director médico del UAE, sin precisar el tiempo que el ciclista tendrá que estar de baja.
La ucraniana Yuliia Biriukova gana el GP El Salvador
La ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi fue segunda el sábado en el GP San Salvador.
Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa) logra un brillante segundo puesto el Grand Prix San Salvador 2026
La británica Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling) se ha impuesto con una escapada en la subida final, pero la ciclista del Laboral Kutxa ha sabido mantener un ritmo alto para asegurarse el segundo puesto con un tiempo apenas unos segundos por detrás.
El Laboral Kutxa-Euskadi y el Caja Rural-Seguros RGA estarán en la Flecha Valona y en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2026
Los equipos vascos han obtenido la invitación para competir en la segunda y en la tercera de las clásicas que conforman la Trilogía de las Ardenas. Además, el Kern Pharma también participará en la Lieja-Bastoña-Lieja masculina.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi se impone en la tercera etapa del Tour de El Salvador
Es la tercera victoria parcial del equipo vasco en la ronda tras las conseguidas por la propia Soto en la etapa prólogo y la neerlandesa Marjolein Vant Geloof en la primera etapa.
Mikel Landa y los equipos Euskaltel-Euskadi, Caja Rural-Seguros RGA y Kern Pharma estarán en la Volta a Catalunya de 2026
La carrera se disputará del 23 al 29 de marzo. También estarán, entre otros, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Florian Lipowitz y Tom Pidcock.
Catalina Soto del Laboral Kutxa-Euskadi gana el Prólogo del Tour de El Salvador 2026
La joven ciclista se ha impuesto en el Prólogo Centro Histórico de 2,7 km en San Salvador, con un tiempo de 3:48 minutos, logrando así el primer triunfo UCI del equipo en esta edición.
Mikel Landa y Pello Bilbao estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero
Los dos ciclistas vascos van a participar en la carrera, que, en sus 169 kilómetros, combina el asfalto con tramos sobre tierra.
Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross
Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.
Itzulia Basque Country 2026 se disputará del 6 al 11 de abril y la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto
Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.