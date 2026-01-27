Tour Down Under
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jay Vine ganó el Tour Down Under con una fractura de escafoides

El ciclista australiano sufrió una caída el domingo, en la última etapa de la carrera, cuando un canguro irrumpió en el pelotón. Vine ha sido operado este martes.
Jay Vine (UAE)
Jay Vine ciclista de UAE; IMAGEN: EUROPA PRESS
Euskaraz irakurri: Jay Vinek Tour Down Under irabazi zuen eskafoide-haustura batekin
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

El ciclista australiano del equipo UAE Emirates Jay Vine ganó el pasado domingo el Santos Tour Down Under de 2026 a pesar de que sufría una fractura de escafoides. Vine sufrió una caída en la última etapa de la carrera, cuando un canguro irrumpió en el pelotón, y ha sido operado este martes.

Así, Vine, que logró el segundo triunfo de su palmarés en la clasificación general del Tour Down Under, pudo continuar, tras ser revisado en la carretera, con la bicicleta de uno de los pocos compañeros de su equipo que quedaban en la prueba; varios corredores del UAE tuvieron que abandonar por caídas, entre ellos el ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador en 2025, que era segundo de la general.

"Después de la carrera, Jay reportó dolor en la muñeca, debido a su accidente durante la etapa final. Tras la revisión médica, se determinó que sufrió una fractura significativa de escafoides en la muñeca izquierda, y se sometió a una cirugía exitosa el martes por la mañana", ha informado el doctor Adrian Rotunno, director médico del UAE, sin precisar el tiempo que el ciclista tendrá que estar de baja. 

UCI World Tour Ciclismo Tour Down Under Otras competiciones de ciclismo

Te puede interesar

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross

Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.    

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X