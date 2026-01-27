Jay Vine ganó el Tour Down Under con una fractura de escafoides

El ciclista australiano del equipo UAE Emirates Jay Vine ganó el pasado domingo el Santos Tour Down Under de 2026 a pesar de que sufría una fractura de escafoides. Vine sufrió una caída en la última etapa de la carrera, cuando un canguro irrumpió en el pelotón, y ha sido operado este martes.

Así, Vine, que logró el segundo triunfo de su palmarés en la clasificación general del Tour Down Under, pudo continuar, tras ser revisado en la carretera, con la bicicleta de uno de los pocos compañeros de su equipo que quedaban en la prueba; varios corredores del UAE tuvieron que abandonar por caídas, entre ellos el ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador en 2025, que era segundo de la general.



"Después de la carrera, Jay reportó dolor en la muñeca, debido a su accidente durante la etapa final. Tras la revisión médica, se determinó que sufrió una fractura significativa de escafoides en la muñeca izquierda, y se sometió a una cirugía exitosa el martes por la mañana", ha informado el doctor Adrian Rotunno, director médico del UAE, sin precisar el tiempo que el ciclista tendrá que estar de baja.