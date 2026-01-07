2026ko denboraldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Mikel Landa eta Pello Bilbao Jaen Paraiso Interior Klasikoan izango dira, otsailaren 16an

Bi euskal txirrindulariek 169 kilometrotan asfaltoa eta landa zatiak uztartzen dituen lasterketan parte hartuko dute.

Mikel Landa, erlojupekoan.
Mikel Landa (Soudal Quickstep)
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Mikel Landa (Soudal-Quick Step) eta Pello Bilbao (Bahrain Victorious) euskal txirrindulariek Jaen Paraiso Interior Klasikoan parte hartuko dute, otsailaren 16an, lasterketaren antolatzaileak asteazken honetan baieztatu duenez.

Horrela, Murgia eta Gernikako txirrindularien taldeez gain, World Tourreko beste bi talde egonen dira proban: UAE eta Red Bull-Bora.

Jaen Paraiso Interior Klasikoa 2022an jaio zen, 169 kilometroko ibilbidea du, eta asfaltoa eta landa zatiak uztartzen ditu. Alexey Lutsenko (2022), Tadej Pogačar (2023), Oier Lazkano (2024) eta Michal Kwiatkowski (2025) dira, gaur egun arte, lasterketaren lau irabazleak.

Mikel Landa Meana Pello Bilbao Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk

Zure interesekoa izan daiteke

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun

Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean.   Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.    

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X