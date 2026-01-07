Mikel Landa y Pello Bilbao estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero
Los ciclistas vascos Mikel Landa (Soudal-Quick Step) y Pello Bilbao (Bahrain Victorious) van a participar en la Clásica Jaén Paraíso Interior de 2026, que tendrá lugar el próximo 16 de febrero, según ha confirmado este miércoles la organización de la carrera.
Así, además de los equipos del corredor de Murgia y del ciclista de Gernika, también van a estar en la prueba otros dos conjuntos del World Tour: el UAE y el Red Bull-BORA.
La Clásica Jaén Paraíso Interior, que cuenta con un trazado de 169 kilómetros, nació en 2022, con una propuesta que combina el asfalto con los tramos sobre tierra. Alexey Lutsenko (2022), Tadej Pogačar (2023), Oier Lazkano (2024) y Michal Kwiatkowski (2025) son los cuatro ganadores, hasta el momento, de la carrera.
Irati Aranguren y Aitor Hernández, campeones de Euskadi de ciclocross
Esta mañana se ha celebrado el Campeonato de Euskadi de Ciclocross en Segura. En un circuito de 2.700 metros y un día fantástico, en féminas la victoria ha sido para Irati Aranguren. La ciclista de Usurbil de 18 años, debutará el año que viene en profesionales de la mano de Laboral Kutxa Euskadi. En categoría masculina, Ismael Esteban ha sido el más rápido y se ha llevado la quinta edición del gran premio de Segura. La txapela del Campeonato de Euskadi ha sido para Aitor Hernández que ha llegado en segundo lugar. Es el séptimo título de Euskadi para el corredor de Ermua.
Itzulia Basque Country 2026 se disputará del 6 al 11 de abril y la Clásica de San Sebastián el 1 de agosto
Además, la Itzulia Women tendrá lugar del 15 al 17 de mayo.
Usoa Ostolaza acaba segunda en la Vuelta a Andalucía
La ciclista de Zarautz ha mantenido una dura pugna hasta el final con la británica Cat Ferguson (Movistar), quien se ha llevado la carrera.
Pogacar hace historia en la "Clásica de las hojas muertas"
El ciclista esloveno ha conquistado este sábado su quinta victoria consecutiva en Il Lombardía, firmando un nuevo hito en la historia del ciclismo.
Pogacar se corona campeón de Europa en ruta con una nueva exhibición
El esloveno ha terminado la carrera con un tiempo de 4 horas, 59 minutos y 29 segundos, a un promedio de 40,57 km/h y con una ventaja de 30 segundos sobre Evenepoel y 3.41 respecto a Seixas.
Pogacar revalida su arcoíris con una nueva exhibición
El esloveno ha terminado la carrera con un tiempo de 6 horas, 21 minutos y 20 segundos, a un promedio de 42,089 km/h, y una ventaja de 1.28 sobre su gran rival Remco Evenepoel, quien ha logrado la plata.
Magdeleine Vallieres sorprende y se lleva el oro en el mundial de la élite femenina
La ciclista canadiense se ha proclamado campeona del mundo tras cruzar en solitario la línea de meta en Kigali. El pódium lo han completado la neozelandesa Niamh Fisher-Black y la española Mavi García.
La navarra Paula Ostiz se proclama campeona del mundo júnior en Kigali
La ciclista de Pamplona, que se impuso con gran autoridad en la meta de Kigali, culmina una semana histórica, ya que en la contrarreloj del martes se colgó la medalla de plata.
El estadounidense McNulty conquista el Tour de Polonia, con Pello Bilbao noveno
McNulty ha conseguido el liderato imponiéndose en la crono final. Pello Bilbao ha sido 20º en la última etapa, a 45 segundos del ganador, acabando en el noveno puesto en la general.