Mikel Landa y Pello Bilbao estarán en la Clásica Jaén Paraíso Interior, el 16 de febrero

Los dos ciclistas vascos van a participar en la carrera, que, en sus 169 kilómetros, combina el asfalto con tramos sobre tierra.
Mikel Landa, erlojupekoan.
Mikel Landa (Soudal Quickstep)
E. I. I. | EITB

Última actualización

Los ciclistas vascos Mikel Landa (Soudal-Quick Step) y Pello Bilbao (Bahrain Victorious) van a participar en la Clásica Jaén Paraíso Interior de 2026, que tendrá lugar el próximo 16 de febrero, según ha confirmado este miércoles la organización de la carrera.

Así, además de los equipos del corredor de Murgia y del ciclista de Gernika, también van a estar en la prueba otros dos conjuntos del World Tour: el UAE y el Red Bull-BORA.

La Clásica Jaén Paraíso Interior, que cuenta con un trazado de 169 kilómetros, nació en 2022, con una propuesta que combina el asfalto con los tramos sobre tierra. Alexey Lutsenko (2022), Tadej Pogačar (2023), Oier Lazkano (2024) y Michal Kwiatkowski (2025) son los cuatro ganadores, hasta el momento, de la carrera. 

