Ziklo-krosa
Irati Aranguren eta Aitor Hernandez, Euskadiko ziklo-kros txapeldun

Aitor Hernandez eta Irati Aranguren
18:00 - 20:00
Aitor Hernandez eta Irati Aranguren, Euskadiko ziklo-kros txapeldun. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskadiko ziklo-kros txapelketa eta Segurako bosgarren ziklo-kros saria jokatu dira igande honetan. Emakumezkoetan, Irati Aranguren izan da nagusi Segurako lokatzetan. 18 urteko usurbildarra profesionaletan arituko da datorren urtean Laboral Kutxa Euskadi taldean.  

Gizonezkoetan, Ismael Esteban kantabriarrak irabazi du Segurako ziklo-kros saria. Euskadiko txapela, berriz, bigarren izan den Aitor Hernandez ermuarrarentzat izan da.

 

 

Txirrindularitzako beste lasterketa batzuk Txirrindularitza

