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Usoa Ostolaza: “La Itzulia siempre es una carrera especial, y esta edición será super dura"

Usoa-Ostolaza-ciclista-Laboral-Kutxa-Euskadi
18:00 - 20:00
La ciclista del Laboral Kutxa-Euskadi Usoa Ostolaza. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Usoa Ostolaza Laboral Kutxa-Euskadiko txirrindulariari elkarrizketa Itzulia Women lasterketaren atarian
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E. L. H. | KIROLAK EITB

Última actualización

El cuarto puesto en la clasificación de la Vuelta a España Vuelta ha sido un gran premio para la ciclista de Zarautz, tras meses sin encontrar buenas sensaciones. Teniendo en cuenta que la Itzulia Women parte de su pueblo la edición de este año será todavía más especial para ella.

Itzulia Women UCI World Tour Usoa Ostolaza Ciclismo

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