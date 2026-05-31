Giro de Italia
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Así ha quedado el podio del Giro de Italia 2026

ROME (Italy), 31/05/2026.- (L-R) Second place Austrian rider Felix Gall of Decathlon CMA CGM Team, winner Danish rider Jonas Vingegaard of Team Visma-Lease A Bike with his two children, and third place Australian rider Jay Hindley of Red Bull-Bora-Hansgrohe team at Giro d'Italia during the awards ceremony after the Giro d'Italia cycling tour, in Rome, Italy, 31 May 2026. (Ciclismo, Decatlón, Italia, Roma) EFE/EPA/FABIO CIMAGLIA
18:00 - 20:00
Podio del Giro. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Honela geratu da 2026ko Italiako Giroko podiuma
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KIROLAK EITB

Última actualización

Jonas Vingegaard (Visma) ha sido el ganador del Giro de Italia 2026. Felix Gall (Decathlon) ha sido segundo y Jai Hindlay (Red Bull) tercero. Por su parte, Afonso Eulálio (Bahrain) se ha llevado el maillot de mejor joven, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) el de escaladores y Paul Magnier (Soudal) el de puntos.

UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia Jonas Vingegaard

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