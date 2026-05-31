Así ha quedado el podio del Giro de Italia 2026
Jonas Vingegaard (Visma) ha sido el ganador del Giro de Italia 2026. Felix Gall (Decathlon) ha sido segundo y Jai Hindlay (Red Bull) tercero. Por su parte, Afonso Eulálio (Bahrain) se ha llevado el maillot de mejor joven, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) el de escaladores y Paul Magnier (Soudal) el de puntos.
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El Visma celebra con champán la victoria de Vingegaard en el Giro
Jonas Vingegaard ya tenía asegurada la victoria antes de disputar la última etapa del Giro de Italia. Así, su equipo se ha tomado el recorrido con tranquilidad y han aprovechado para celebrarlo con champán.
Vingegaard conquista el Giro y entra en el Olimpo del ciclismo; Milan se lleva la última etapa
Jonas Vingegaard ha ganado el Giro de Italia 2026 en Roma tras tres semanas de dominio firme, especialmente en la alta montaña, donde dejó la carrera prácticamente decidida. Con este triunfo, el danés completa la triple corona de Grandes Vueltas. Jonathan Milan, por su parte, se ha proclamado ganador de la última etapa con un espectacular sprint masivo.
El ganador de la última etapa del Giro se ha decidido en un apretado sprint
Llegada de un pelotón a Roma en la última etapa del Giro de Italia Cuando quedaba el último kilómetro se han iniciado los movimientos y los últimos metros de la etapa se han disputado en un apretadísimo esprint en el que el italiano Jonathan Milan , del Lidl-Trek, ha sido el más rápido, con Giovani Lonardi (Polti) segundo y Paul Penhoet (Groupama) tercero.
Balsamo refuerza la maglia rosa imponiéndose en Caorle
La ciclista mejor posicionada del Laboral Kutxa sigue siendo la italiana Alessia Zambelli, que ha escalado dos puestos hasta quedar décima en la general.
Expulsan del Giro de Italia a Lorena Wiebes
Se le acusa de utilizar una bicicleta que incumple la normativa, que no reúne las condiciones mínimas del piso.
EN DIRECTO: 21ª etapa del Giro de Italia: Roma-Roma
Lorena Wiebes, primera líder del Giro femenino
La neerlandesa del SD Worx-Protime se ha adjudicado la primera etapa al sprint por delante de las italianas Elisa Balsamo (Lidl-Yrek), Lara Gillespie (USA Team) y Chiara Consonni (CANYON-SRAM).
Último kilómetro de la 20ª etapa del Giro de Italia ganada por Vingegaard
El danés Jonas Vingegaard (Visma) se ha impuesto en la 20ª etapa del Giro, en la que ha atacado a falta de 10 kilómetros y, adelantando uno a uno a los corredores, ha logrado su quinta victoria en la carrera. Aquí el último kilómetro de la carrera.
Vingegaard reina en la alta montaña y vuela libre hacia el podio de Roma
El ciclista danés del Team Visma exhibe su superioridad en la última jornada de alta montaña, consolida la Maglia Rosa y deja la clasificación general totalmente vista para sentencia a falta del paseo triunfal en Roma.