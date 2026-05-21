Italiako Giroa – 12. etapa
Segaertek erasoa jo du eta ezustean gailendu zaie esprinterrei Novi Liguren

Bahrain Victorious taldeko belgikarrak erasoa jo du helmugarako 2,8 kilometrora, tropelak ez du garaiz erantzun, eta helmugan aurkeztu da esprinter nagusienekiko metro batzuetako aldearekin.

Alec Segaert belgikarra (Bahrain Victorious), helmugan. Irudia: EITB

KIROLAK EITB

Alec Segaert (Bahrain Victorious) belgikarrak irabazi du Italiako Giroko hamabigarren etapa, Imperia eta Novi Ligure artean jokatu dena (175 km). Afonso Eulalio portugaldarrak, Segaerten taldekideak, maglia arrosari eutsi dio.

NOVI LIGURE (Italy), 21/05/2026.- Belgian rider Alec Segaert of Bahrain Victorious team wins 12th stage of the 109 Giro d'Italia 2026, over 175 km from Imperia to Novi Ligure, Italy, 21 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Alec Segaertek garaipena lortu duen hamabigarren etapako azken kilometroa

Segaertek ezustean jo du erasoa helmugarako 2,8 kilometro falta zirenean, tropelak ez du garaiz erantzun, eta helmugan aurkeztu da esprinter nagusienekiko metro batzuetako aldearekin. Toon Aerts herrikidea bigarren izan da, eta Guillermo Thomas Silva uruguiatarra hirgarren.

Sailkapen nagusian ez da aldaketa esanguratsurik izan, eta Eulalio portugaldarrak maglia arrosari eutsi dio, baina bere abantaila zertxobait areagotu du, helmugan sei segundoko gainsaria lortu baitu. Bahrain taldeko txirrindulariak 33 segundoko aldea du Jonas Vingegaard danimarkarrarekiko (Visma) eta 2:03koa Thymen Arensman nederlandarrarekiko (Netcompany Ineos).

Alec Segaert, etapa garailea

Hau bikaina da, sinestezina, gainera nire lehen Giroa da

Segaert pozarren agertu da komunikabideen aurrean, garaipena lortu ondoren. "Hau bikaina da, sinestezina, gainera nire lehen Giroa da. Gaztetan maiz etortzen nintzen Italiara, eta maillot arrosa ere jantzi nuen Next Gen Giroan, baina orain profesionaletan irabaztea sekulakoa da. Gure Giroa ikaragarria zen Afonso Eulalioren lidergoari esker, orain hau zoragarria da", azpimarratu du helmugan.

"Nire aukera zen, denak topera zihoazen, eta azken ahalegina egin behar nuen. Noiz erabaki nuen erasoa jotzea? Bart bertan", esan du, barrezka. "Irabaztea da dagoen onena. Erlojupekoan mailarik onena ez eman ostean, hau zen modurik egokiena lasterketara itzultzeko ", nabarmendu du.

Ostiral honetan hamahirugarren etapa jokatuko da, 189 kilometrokoa, Alessandria eta Verbania artean.

UCI World Tour Txirrindularitza Italiako Giroa

