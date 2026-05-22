13. etapa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Alberto Bettiol gailendu da Verbanian, eta Afonso Eulaliok lidergoari eutsi dio

XDS Astana taldeko txirrindulari italiarrak irabazi du 'Corsa Rosa' lasterketako 13. etapa, Alessandrian hasita 189 kilometroko ibilbidea izan duena, Ungiascako azken igoeratik bakarrik igaro ostean. Afonso Eulalio portugesak, berriz, liderraren maglia arrosari eutsi dio goi mendia iritsi aurretik.

Alberto Bettiol izan da gaurkoan helmugaratzen lehena. Argazkia: EITB

author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alberto Bettiolek (XDS Astana Team) irabazi du Italiako Giroko 13. etapa, Alessandrian hasita 189 kilometroko ibilbidea izan duena, Ungiascako igoeran erasoa jo ostean.

Atzetik, faboritoen tropela lasai ibili da, eta, horri esker, Afonso Eulalio portugesak sailkapen nagusiko lidergoari eutsi dio goi mendiko etapak hasi aurretik.

 

 

15 txirrindulari sartu dira eguneko ihesaldian, tartean Bettiol bera, Jasper Stuyven, Michael Valgren eta Diego Pablo Sevilla espainiarra. Eulalio liderraren Bahrain Victorious taldeak eta Jonas Vingegaarden Vismak kontrolpean izan dute tropela, eta iheslariei alde handia hartzen utzi diete.

Etapako une erabakigarria azken igoeran heldu da. Josh Kench zeelandaberritarrak lehen erasoa jo du, eta, ondoren, Andreas Leknessund azken igoerako aldapa gogorrenetan bakarrik joaten saiatu da. Bettiol, ordea, indartsu agertu da, aurkaria harrapatu du, eta hari aurrea hartuta igaro da gainetik. Jaitsieran erakutsitako ausardiari eta trebetasunari esker, aldeari eutsi dio eta garaipena eskuratu du Verbanian.

Atzean, sailkapen nagusiko faboritoek etapa lasai hartu dute, eta denak batera helmugaratu dira, irabazlearengandik 13 minutu baino gehiagora. Horrenbestez, Eulaliok lidergoari eutsi dio, Jonas Vingegaard 33 segundora duela, eta Thymen Arensman dago hirugarren postuan.

Lasaitasuna, ordea, larunbat honetan buka liteke; izan ere, 14. etapak 5 mendate izango ditu, eta % 7,1 eta % 11 bitarteko maldak eta 16,5 kilometro izango ditu azkenak. Ibilbide erabakigarria izango da sailkapen nagusirako lehian.

18:00 - 20:00

Results powered by FirstCycling.com

UCI World Tour Italiako Giroa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X