13ª etapa
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Alberto Bettiol triunfa en solitario en Verbania y Afonso Eulálio retiene la maglia rosa

El ciclista italiano del XDS Astana se ha impuesto en la decimotercera jornada de la 'Corsa Rosa', un recorrido de 189 kilómetros con salida en Alessandria, tras marcharse en solitario en la última ascensión a Ungiasca. Mientras, el portugués Afonso Eulálio ha logrado retener la maglia rosa de líder antes de la llegada de la alta montaña.

Alberto Bettiol llega a meta. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Alberto Bettiol gailendu da Verbanian, eta Afonso Eulaliok lidergoari eutsi dio
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Giro de Italia ha vivido una jornada de transición entre Alessandria y Verbania, de 189 kilómetros, marcada por el triunfo en solitario de Alberto Bettiol. El corredor del Astana Qazaqstan Team ha aprovechado su experiencia y calidad como cazador de etapas para imponerse después de un ataque decisivo a 14 kilómetros de meta.

La escapada del día ha estado formada por quince corredores y ha contado con nombres importantes como Bettiol, Jasper Stuyven, Michael Valgren o el español Diego Pablo Sevilla. El pelotón, controlado por el Bahrain Victorious del líder Eulálio y el Visma de Jonas Vingegaard, ha permitido una amplia diferencia que ha llegado a superar los diez minutos.

La carrera se ha decidido en la subida de Ungiasca, donde el neozelandés Josh Kench ha lanzado el primer ataque serio. Poco después, el noruego Andreas Leknessund ha intentado marcharse en solitario en las rampas más duras, pero Bettiol ha reaccionado con fuerza, lo ha alcanzado antes de coronar y se ha lanzado en solitario hacia Verbania gracias a su habilidad en el descenso.

Por detrás, los favoritos a la general han optado por una jornada tranquila y han cruzado la meta juntos, a más de trece minutos del ganador. Eulálio ha conservado así la maglia rosa con 33 segundos de ventaja sobre Vingegaard y más de dos minutos respecto al neerlandés Thymen Arensman.

 

La calma, sin embargo, podría terminar este sábado con la llegada en alto a Pila. La decimocuarta etapa contará con cinco puertos de montaña y un ascenso final de 16,6 kilómetros al 7 por ciento, un recorrido que se presenta decisivo para la lucha por la clasificación general.

18:00 - 20:00

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UCI World Tour Giro de Italia

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