Alberto Bettiol triunfa en solitario en Verbania y Afonso Eulálio retiene la maglia rosa

El Giro de Italia ha vivido una jornada de transición entre Alessandria y Verbania, de 189 kilómetros, marcada por el triunfo en solitario de Alberto Bettiol. El corredor del Astana Qazaqstan Team ha aprovechado su experiencia y calidad como cazador de etapas para imponerse después de un ataque decisivo a 14 kilómetros de meta.

La escapada del día ha estado formada por quince corredores y ha contado con nombres importantes como Bettiol, Jasper Stuyven, Michael Valgren o el español Diego Pablo Sevilla. El pelotón, controlado por el Bahrain Victorious del líder Eulálio y el Visma de Jonas Vingegaard, ha permitido una amplia diferencia que ha llegado a superar los diez minutos.