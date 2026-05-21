Giro de Italia-12ª Etapa
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Segaert ataca y se impone por sorpresa al pelotón de velocistas en Novi Ligure

El belga del Bahrain Victorious ha atacado por sorpresa a 2,8 km de meta, el pelotón no ha reaccionado y ha logrado presentarse en meta con unos metros de ventaja respecto a los grandes favoritos del esprint.
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El belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) en meta. Foto: Europa Press

Euskaraz irakurri: Alec Segaert belgikarrak irabazi du Italiako Giroko hamabigarren etapa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El belga Alec Segaert (Bahrain Victorious) ha sido el vencedor de la duodécima etapa del Giro de Italia disputada entre Imperia y Novi Ligure, de 175 km, en la que ha mantenido la maglia rosa de líder su compañero de equipo portugués Afonso Eulalio.

NOVI LIGURE (Italy), 21/05/2026.- Belgian rider Alec Segaert of Bahrain Victorious team wins 12th stage of the 109 Giro d'Italia 2026, over 175 km from Imperia to Novi Ligure, Italy, 21 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO
18:00 - 20:00
El último kilómetro de la duodécima etapa, con la victoria de Alec Segaert

Segaert ha atacado por sorpresa a 2,8 km de meta, el pelotón no ha reaccionado y ha logrado presentarse en meta con unos metros de ventaja respecto a los grandes favoritos del esprint. Ha marcado un tiempo de 3h:53:00, por delante de su compatriota Toon Aerts y del uruguayo Guillermo Thomas Silva.

La general no sufre cambios significativos y el portugués Eulálio mantiene un día más la maglia rosa, con una diferencia de 33 segundos sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y de 2:03 respecto al neerlandés Thymen Arensman (Netcompany Ineos). El portugués ha acrecentado algo las diefrencias gracias a los seis segundos de bonificación que ha conseguido en meta.

Alec Segaert, ganador de la etapa

Esto es genial, increíble, es mi primer Giro

Segaert se ha mostrado eufórico tras lograr la victoria. "Esto es genial, increíble, además es mi primer Giro. De joven venía a Italia con frecuencia e incluso llevé el maillot rosa en el Giro Next Gen, pero ganar ahora en la máxima competición. Nuestro Giro ya era asombroso gracias al liderato de Afonso Eulálio, ahora esto es simplemente fantástico", ha señalado en meta.

"Esta era mi oportunidad, porque todos estaban al límite y tenía que hacer un último esfuerzo. ¿Cuándo decidí atacar? Anoche mismo", ha dicho riendo. "Ganar es lo mejor que hay. Tras la decepción de la contrarreloj, esta era la manera correcta de volver con más fuerza", ha concluido.

Este viernes la decimotercera etapa tendrá lugar entre Alessandria y Verbania, de 189 km.

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UCI World Tour Ciclismo Giro de Italia

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