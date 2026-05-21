Segaert se ha mostrado eufórico tras lograr la victoria. "Esto es genial, increíble, además es mi primer Giro. De joven venía a Italia con frecuencia e incluso llevé el maillot rosa en el Giro Next Gen, pero ganar ahora en la máxima competición. Nuestro Giro ya era asombroso gracias al liderato de Afonso Eulálio, ahora esto es simplemente fantástico", ha señalado en meta.

"Esta era mi oportunidad, porque todos estaban al límite y tenía que hacer un último esfuerzo. ¿Cuándo decidí atacar? Anoche mismo", ha dicho riendo. "Ganar es lo mejor que hay. Tras la decepción de la contrarreloj, esta era la manera correcta de volver con más fuerza", ha concluido.

Este viernes la decimotercera etapa tendrá lugar entre Alessandria y Verbania, de 189 km.