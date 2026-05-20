11ª etapa
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Así se han jugado la victoria Jhonatan Narváez y Enric Mas en la undécima etapa del Giro

Narvaez eta Mas Giroan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jhonatan Narvaezen eta Enric Masen arteko esprinta, Giroko hamaikagarren etapan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El corredor ecuatoriano del UAE y el ciclista mallorquín del Movistar han formado parte de la escapa del día, y, finalmente, se han disputado el triunfo, en Chiavari; Narváez ha ganado con claridad, y ya suma tres etapas en este Giro.

Ciclismo UCI World Tour Giro de Italia

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