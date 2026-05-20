Recorrido, perfil y horario de la etapa 17 del Giro de Italia de 2026: Cassano D’Adda-Andalo (202 km)
La decimoséptima etapa del Giro de Italia de 2026 se disputa el miércoles 27 de mayo. Es una jornada de 202 kilómetros, que comienza en Cassabo D’Adda y concluye en Andalo. La organización del 109º Giro de Italia ha determinado que los ciclistas tomen la salida a las 12:10 horas, y la previsión es que el ganador finalice su recorrido entre las 17:01 y las 17:32 horas.
Se trata de una etapa sinuosa, rompe piernas, pero sin dificultades particularmente exigentes. Por lo tanto, será una jornada de media montaña, propicia para las escapadas.
Aproximación llana al lago de Iseo y, después del paso por la ciudad, dos subidas: el Passo dei Tre Termini (km 53) y la Cocca di Lodrino (km 88), ambos puertos de tercera categoría.
Tras esas dos primeras dificultades, la carrera se adentra en el valle del Chiese, siempre en ligera y constante subida. Después de Tione di Trento la carretera se vuelve más retorcida, con calzada estrecha hasta San Lorenzo Dorsino, donde comenzará una subida rumbo a Molveno y después a Andalo-Lever, tercera cota puntuable de la jornada, también de tercera categoría.
Tras coronar el Andalo-Lever, un descenso rápido, por carretera ancha y varias zonas muy empinadas para acabar la etapa con falsos llanos y tramos completamente llanos.
Ficha técnica:
Etapa: 17ª etapa (27 de mayo, miércoles)
Recorrido: Cassano D’Adda – Andalo
Distancia: 202 km
Horario de salida: 12:20
Horario de llegada: 17:32 (39 km/h) | 17:16 (41 km/h) | 17:01 (43 km/h)
Premio de la montaña: Passo del Tre Termini (3ª), en el kilómetro 63,9; Cocca di Lodrino (3ª), en el kilómetro 88,1; Andalo-Lever (3ª), en el kilómetro 191,3
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