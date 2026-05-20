La decimosexta etapa del Giro de Italia 2026 se disputará el 26 de mayo en territorio suizo. Se trata de una jornada de 113 kilómetros con salida desde Bellinzona, a las 14:00 horas, y llegada en alto de primera categoría Carì, entre las 17:01 y las 17:28 horas.

En esta decimosexta etapa, los ciclistas tendrán que ascender tres puertos puntuables. El primero, Torre, de tercera categoría, tendrán que ascenderlo en dos ocasiones: en el kilómetro 32,2 y en el 54,2. La segunda, Leontica, de segunda categoría, también tendrán que repetirlo en los kilómetros 43,5 y 65,5. Para llegar a este segundo puerto tendrán que realizar una subida de 3 kilómetros, donde la pendiente media es del 8,5%, aunque en algunos tramos llega al 14%. Para terminar, la ascensión de primera categoría al Carì, donde finalizará la etapa. Para ello, los ciclistas tendrán una subida de 11,7 kilómetros con una pendiente media del 7,9%, hasta el 13% en el último kilómetro. Sin embargo, los últimos 100 metros de la recta final se recorrerán sobre asfalto en una carretera de 7 metros de ancho.

Es la primera vez que una etapa del Giro de Italia finaliza en este puerto, pero ya es conocido en la Vuelta a Suiza. Esta carrera ha finalizado allí en dos ocasiones, en 2016 y 2024, con Darwin Atapuma y Adam Yates como vencedores.