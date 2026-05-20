Perfil, recorrido y horario de la 16ª etapa del Giro de Italia 2026: Bellinzona-Carì (113 km)
La decimosexta etapa del Giro de Italia 2026 se disputará el 26 de mayo en territorio suizo. Se trata de una jornada de 113 kilómetros con salida desde Bellinzona, a las 14:00 horas, y llegada en alto de primera categoría Carì, entre las 17:01 y las 17:28 horas.
En esta decimosexta etapa, los ciclistas tendrán que ascender tres puertos puntuables. El primero, Torre, de tercera categoría, tendrán que ascenderlo en dos ocasiones: en el kilómetro 32,2 y en el 54,2. La segunda, Leontica, de segunda categoría, también tendrán que repetirlo en los kilómetros 43,5 y 65,5. Para llegar a este segundo puerto tendrán que realizar una subida de 3 kilómetros, donde la pendiente media es del 8,5%, aunque en algunos tramos llega al 14%. Para terminar, la ascensión de primera categoría al Carì, donde finalizará la etapa. Para ello, los ciclistas tendrán una subida de 11,7 kilómetros con una pendiente media del 7,9%, hasta el 13% en el último kilómetro. Sin embargo, los últimos 100 metros de la recta final se recorrerán sobre asfalto en una carretera de 7 metros de ancho.
Es la primera vez que una etapa del Giro de Italia finaliza en este puerto, pero ya es conocido en la Vuelta a Suiza. Esta carrera ha finalizado allí en dos ocasiones, en 2016 y 2024, con Darwin Atapuma y Adam Yates como vencedores.
Ficha técnica:
Etapa: 16ª etapa (26 de mayo, martes)
Recorrido: Bellinzona – Carì
Distancia: 113 km
Horario de salida: 14:00
Horario de llegada: 17:28 (33 km/h) | 17:14 (35 km/h) | 17:01 (37 km/h)
Premio de la montaña: Torre (3ª), en el kilómetro 32,2 y en el kilómetro 54,2; Leontica (2ª), en el kilómetro 43,5 y en el kilómetro 65,5; Carì (1ª), en el kilómetro 113
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