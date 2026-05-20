La decimocuarta etapa del Giro de Italia de 2026 se disputa el sábado 23 de mayo. Es una jornada corta de 133 kilómetros, pero muy montañosa, que comienza en Aosta y concluye en un puerto de primera categoría, Pila, una de las estaciones de esquí más famosas de la región alpina. La organización del 109º Giro de Italia ha determinado que los ciclistas tomen la salida a las 12:55 horas, y la previsión es que el ganador finalice su recorrido entre las 16:58 y las 17:34 horas.

Antes de acometer la última ascensión, los corredores deberán superar otros cuatro puertos puntuables. El primero, St. Barthelemy, de primera categoría (15, 8 km al 6,1%), queda atrás pronto, en el kilómetro 18,1; el segundo, Doues, de tercera categoría, se corona en el kilómetro 61,8; el tercero, Lin Noir, de primera (7,4 km al 7,9%), en el kilómetro 82,3; y el cuarto, Verrogne, de segunda (5,6 km al 6,1%), en el 92,1.

Tras esta paliza los corredores afrontarán la última subida, el plato fuerte, Pila, un coloso de 1793 metros de altura (16,5 km al 7,1% de media). Será un desenlace inédito por la vertiente de Gressan. Sin duda, es donde los gallos de la carrera se moverán y la etapa se decidirá en sus duras rampas con los escaladores como protagonistas. En total, el pelotón superará 4350 metros de desnivel acumulado en la etapa.