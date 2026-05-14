Ikusle batek arriskuan jarri ditu Italiako Giroko hainbat txirrindulari, biribilgune batean, seigarren etapan

Jokabide onartezina Giroan
Giroko seigarren egunean, txirrindulariak biribilgune batean zeudela, lasterketa ikusten ari zen ikusle bat errepidera sartu da, ziklista batzuk ukitu ditu, eta, halaber, erorikoren bat behartzeko moduko keinuak egin ditu. 

Igor Arrietak irabazi duen etapako azken kilometro zoroak: nafarraren eta Eulalioren erorikoak, Arrietaren nahastea… Eta garaipena!

2026ko Italiako Giroko azken hamahiru kilometroetan emozio handia izan da: Igor Arrieta Alfonso Eulaliorekin zihoan ihes eginda, eta erori egin da; gero, Eulalio ere jausi da; oso gutxi gelditzen zela, nafarra nahastu egin da, eta bide okerretik joan; azkenean, Uharte Arakilgoak portugaldarra harrapatu du, eta bikain menderatu esprintean. 

