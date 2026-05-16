El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se impuso este sábado en la octava etapa del Giro de Italia, disputada entre Chieti y Fermo, después de una fuga de más de 75 kilómetros y de mantener a raya a un grupo perseguidor que llegó a tener más de 30 corredores.



El segundo lugar fue para Andreas Leknessund (Uno-X) y el tercero, para Martin Tjotta (Uno-X).

El portugués Afonso Eulálio (Bahrain), por su parte, consiguió mantener el maillot de líder de la carrera, amagando incluso con un ataque cerca de la meta, y se acerca a su objetivo de llegar al segundo día de descanso vestido de rosa.

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