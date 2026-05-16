GIRO DE ITALIA - 8ª ETAPA

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Jonathan Narváez firma un doblete en el Giro de Italia

El ecuatoriano Jonathan Narváez ha cruzado la línea de meta en solitario para sumar su segunda victoria en esta edición del Giro.  El noruego Andreas Leknessund ha sido segundo, mientras que en la general no ha habido cambios.

Jonathan Narvaez Giro
Jonathan Narváez, en la meta.
Euskaraz irakurri: Jhonatan Narvaezek bigarren garaipena eskuratu du Italiako Giroan
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G. P. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) se impuso este sábado en la octava etapa del Giro de Italia, disputada entre Chieti y Fermo, después de una fuga de más de 75 kilómetros y de mantener a raya a un grupo perseguidor que llegó a tener más de 30 corredores.

El segundo lugar fue para Andreas Leknessund (Uno-X) y el tercero, para Martin Tjotta (Uno-X). 

El portugués Afonso Eulálio (Bahrain), por su parte, consiguió mantener el maillot de líder de la carrera, amagando incluso con un ataque cerca de la meta, y se acerca a su objetivo de llegar al segundo día de descanso vestido de rosa.

Más información, próximamente. 

 

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Ciclismo Giro de Italia

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