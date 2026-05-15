¿Cuántos días de carrera deberían tener los ciclistas?
Teniendo en cuenta los días de carrera que los ciclistas tienen encima al comenzar el Giro, es muy evidente la diferencia que hay con respecto a los corredores de antes. Entrenan mucho, pero los días de carrera son mucho menos.
¿Habría que mantener un número mínimo de días?
Te puede interesar
Ataque de Vingegaard en el Blockhaus, y victoria del ciclista del Visma en la séptima etapa del Giro de Italia
En el Giro de Italia de 2026, los ciclistas han subido el primer gran puerto de montaña de esta 109ª edición de la carrera. Jonas Vingegaard ha obtenido la victoria, por delante de Felix Gall, y Afonso Eulálio continúa como líder.
Vingegaard conquista el temido Blockhaus
Jonas Vingegaard cumple los pronósticos y se impone en la etapa más larga del Giro metiendo más de un minuto a sus principales rivales. Solo Felix Gall ha logrado aguantar el primer golpe del danés, mientras que Alfonso Eulalio mantiene el maillot de líder.
Xabier Usabiaga analiza la decadencia que está viviendo el ciclismo italiano
El ciclismo italiano no está viviendo sus mejores momentos. Para mostrar esa decadencia, Xabier Usabiaga ha comparado los datos de los últimos años en el programa “Ez da Giro”. (Vídeo en Euskara)
Un espectador pone en riesgo a varios ciclistas del Giro de Italia, en una rotonda, en la sexta etapa
En el transcurso de la jornada, cuando los ciclistas han pasado por una rotonda, un espectador que seguía la carrera ha accedido a la carretera, ha tocado a algunos corredores y ha amenazado, incluso, con provocar su caída.
Último kilómetro de la sexta etapa del Giro de Italia: caída en cabeza del pelotón, antes de la victoria de Ballerini
El esprint que ha decidido la etapa de este jueves ha estado condicionado por una caída que se ha producido ya dentro del último kilómetro; después de esa caída, Davide Ballerini ha ganado con brillantez.
Ballerini se adjudica una accidentada volata en Nápoles
El italiano del Astana se ha impuesto en los últimos metros al belga Jasper Stuyven tras salir indemne de una caída, que ha tenido lugar dentro del último kilómetro, y que ha condicionado el final de etapa. El portugués Afonso Eulálio ha conservado sin mayores dificultades la maglia rosa.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 9 del Giro de Italia de 2026: Cervia-Corno alle Scale (184 km)
La jornada concluye en un puerto de primera categoría, Corno alle Scale, que es una ascensión de 10,8 kilómetros, con una pendiente media del 6,1 % y rampas de hasta el 15 %. La etapa precede al segundo día de descanso del 109º Giro de Italia, y, con ese final, ofrece una buena oportunidad a los ciclistas que pugnan por la general.
¿Qué es la Endofibrosis?
Xabier Usabiaga ha explicado en el programa "Ez da Giro" de hoy qué es la endofribosis, una enfermedad que, aunque no es muy habitual, cada vez sufren más ciclistas.
Igor Arrieta, emocionado: “Ha sido increíble; me decían desde el coche que tirara, que pasaba a Eulálio”
El ciclista navarro del equipo UAE ha ganado la quinta etapa del Giro de Italia de 2026, en Potenza, después de un tramo final que ha tenido de todo: caídas, una confusión de Arrieta, y, para terminar, el esprint.