Ez da Giro

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¿Cuántos días de carrera deberían tener los ciclistas?

Ez da Giro
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zenbat lasterketa egun izan beharko lituzkete txirrindulariek?
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KIROLAK EITB

Última actualización

Teniendo en cuenta los días de carrera que los ciclistas tienen encima al comenzar el Giro, es muy evidente la diferencia que hay con respecto a los corredores de antes. Entrenan mucho, pero los días de carrera son mucho menos.

¿Habría que mantener un número mínimo de días?

Ciclismo Giro de Italia

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