Igor Arrieta, oso hunkituta: “Amestutako garaipena da; hau ahalik eta ondoen bizitzea espero dut”

Igor Arrieta (adierazpenak)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB

UAE taldeko txirrindulari nafarrak 2026ko Italiako Giroko bosgarren etapa irabazi du, Potenzan. Jardunaldiko azken kilometroetan, emozio handia izan da: erorikoak, Arrietaren nahasketa bat, eta amaitzeko, esprinta. 

Txirrindularitza UCI World Tour Igor Arrieta Italiako Giroa

Igor Arrietak irabazi duen etapako azken kilometro zoroak: nafarraren erorikoa, Eulalioren erorikoa, Arrietaren nahastea… eta garaipena!

2026ko Italiako Giroko azken hamahiru kilometroetan emozio handia izan da: Igor Arrieta Alfonso Eulaliorekin zihoan ihes eginda, eta erori egin da; gero, Eulalio ere jausi da; oso gutxi gelditzen zela, nafarra nahastu egin da, eta bide okerretik joan; azkenean, Uharte Arakilgoak portugaldarra harrapatu du, eta bikain menderatu esprintean. 

