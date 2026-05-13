Igor Arrieta, oso hunkituta: “Amestutako garaipena da; hau ahalik eta ondoen bizitzea espero dut”
UAE taldeko txirrindulari nafarrak 2026ko Italiako Giroko bosgarren etapa irabazi du, Potenzan. Jardunaldiko azken kilometroetan, emozio handia izan da: erorikoak, Arrietaren nahasketa bat, eta amaitzeko, esprinta.
Zure interesekoa izan daiteke
Zer da Endofibrosia?
Xabier Usabiagak Endofribosia zer den azaldu du gaurko “Ez da Giro” saioan. Oso ohikoa ez den arren, gero eta txirrindulari gehiagok pairatzen duten gaixotasuna da.
Igor Arrietak irabazi duen etapako azken kilometro zoroak: nafarraren erorikoa, Eulalioren erorikoa, Arrietaren nahastea… eta garaipena!
2026ko Italiako Giroko azken hamahiru kilometroetan emozio handia izan da: Igor Arrieta Alfonso Eulaliorekin zihoan ihes eginda, eta erori egin da; gero, Eulalio ere jausi da; oso gutxi gelditzen zela, nafarra nahastu egin da, eta bide okerretik joan; azkenean, Uharte Arakilgoak portugaldarra harrapatu du, eta bikain menderatu esprintean.
Igor Arrieta nafarrak oztopo guztiak gainditu eta garaipena lortu du Potenzan
Afonso Eulalio portugaldarrarekin batera iritsi da azken kilometroetara. Bi iheslariak erori egin dira azken kilometro horietan, eta Uharte Arakilekoa ibilbidearekin ere nahastu da. Eulaliok maglia arrosa jantzi du.
Narvaez izan da indartsuena Cosenzako esprintean, eta Cicconek eraman du maglia arrosa
Txirrindulari azkar guztiak ez dira aurreko esprintean izan, talde bat ihes eginda iritsi baita helmugara. Narvaez izan da indartsuena helmugako esprintean, azken metroraino Aular venezuelarrarekin lehian.
Italiako Giroko laugarren etapako azken kilometroa
Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates XRG) ekuadortarrak Italiako Giroko laugarren etapa irabazi du, Orluis Aular esprintean gaindituta. Cicconek maglia arrosa jantzi du, hirugarren helmugaratu ondoren.
Xabier Usabiaga, altuera kontzentrazioak aztergai
Urteak igaro dira talde eta txirrindulari guzti-guztiak altuera kontzentrazioak egiten dituztenetik. Xabier Usabiagak hauek zer diren, eta, zehatzago esanda, zenbateko kostua duten azaldu digu “Ez da Giro” saioan.
Paul Magnierrek bigarren garaipena eskuratu du Giroko hirugarren etapan
Txirrindulari frantziarrak esprint estua irabazi du Sofian, etapako azken metroetan ihesaldi luze bat neutralizatu ostean. Thomas Silvak, berriz, lidergoari eutsi dio.
Italiako Giroko hirugarren etapako azken kilometroa
Italiako Giroko 3. etapak ere amaiera oso estua izan du. Pelotoiak azken kilometroan harrapatu du eguneko ihesaldia, eta azken esprintean Paul Magnier (Soudal Quick-Step) nagusitu da, Jonathan Milan (Lidl-Trek) izan da bigarren, eta Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) hirugarren.
Adam Yatesek Marc Soler eta Jay Vinerekin bat egin, eta Italiako Giroa utzi du
UAEko britainiarrak ez du Italiako Giroko hirugarren etaparen irteera hartu, larunbatean izandako eroriko jendetsuan kolpea hartu ostean, garuneko kommozioaren sintomak izan baititu gerora. Marc Soler eta Jay Vine taldekideak ere lasterketatik kanpo utzi ditu eroriko horrek.