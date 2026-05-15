7ª etapa
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Ataque de Vingegaard en el Blockhaus, y victoria del ciclista del Visma en la séptima etapa del Giro de Italia

14 May 2026, Italy, Formia: Danish cyclist Jonas Vingegaard Hansen of Team Visma rides during Stage 7 of the Giro d'Italia 2026 cycling race from Formia to Blockhaus. Photo: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA / DPA 14/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Vingegaarden erasoa Blockhausen, eta Vismako txirrindulariaren garaipena, Italiako Giroko zazpigarren etapan
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KIROLAK EITB

Última actualización

En el Giro de Italia de 2026, los ciclistas han subido el primer gran puerto de montaña de esta 109ª edición de la carrera. Jonas Vingegaard ha obtenido la victoria, por delante de Felix Gall, y Afonso Eulálio continúa como líder.

Jonas Vingegaard Ciclismo UCI World Tour Giro de Italia

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