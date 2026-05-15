Vingegaard conquista el temido Blockhaus

La fuga inicial se formó de inmediato. Se apuntaron a un proyecto condenado de antemano el líder de la montaña en defensa de su maglia azzura, Diego Pablo Sevilla, el gigante Jonathan Milan, por los puntos del esprint intermedio, donde cosechó 12 puntos en su pugna con Magnier, Van der Lee y el canadiense, Zukowsky, el mejor clasificado a 22 minutos de la maglia rosa.

Diferencias grandes hasta la mitad, de hasta 6 minutos. El Bahrain del líder, sin agobios, estabilizó la aventura en torno a los 4-5 minutos. El pelotón firmó una media elevada en el km 125 de casi 45 km por hora. A partir del ecuador de la ruta cambió la historia. Hasta meta, 3.000 metros de desnivel. Palabras mayores.

En los 15 kilómetros de ascenso hasta Rionero Sannitico, previos al Roccaraso, tiró la toalla Milan, el resto resistió la subida del alto con 5.30 minutos de adelanto y Sevilla al mando. Visma y Bahrain, pensando en la etapa y general de Vingeggard y en mantener la maglia rosa de Eulalio, formaron sociedad para ir echando abajo la fuga poco a poco.

La renta se redujo a la mitad en San Leonardo, puerto no puntuable, pero exigente, con la lluvia azotando las espaldas de los corredores. Hasta la meta 15 km de rápido descenso y el Blockhaus. El pelotón ya tenía 5 horas de trabajo en las piernas. Prueba de fondo, de supervivencia. Los favoritos afilando los cuchillos.

El ascenso al Blockhaus (13,4 km al 8,5 por ciento) fue poniendo a cada uno en su sitio. Primero cedió Sevilla, exhausto, y quedaron en cabeza Van der Lee y Zukowski con más de 8 km por delante de tortura hasta la mítica cima, a 1.665 metros de altitud, donde un día también levantaron los brazos José Manuel Fuente, 'El Tarangu', y Nairo Quintana.

No se escondió el Visma. Los hombres de Vingegaard con Kuss al frente agarraron la batuta. Ritmo elevado, primera selección y apuros para Bernal y Enric Mas. También claudicó el líder Eulalio a 5,5 de meta, coincidiendo con el ataque de Vingegaard en rampas del 12 %. Movimiento clave por la etapa, la maglia rosa y el Giro.

El ciclista nórdico se quedó a solas con su rival natural, el italiano Giulio Pellizzari, el único capaz de agarrarse a la rueda del doble ganador del Tour y de la Vuelta 2025, aunque más tarde cedió a medida que la montaña se le hacía imposible. A 4,4 llegó el golpe de gracia. Vingegaard cambió de ritmo y se marchó directo a poner su nombre en 'El Fortín'.

Un lugar, un enclave donde los militares austríacos construyeron en el siglo XIX un edificio de piedra para combatir el bandolerismo, a los asaltantes de caminos. En el Giro los asaltos son diferentes, como el de Vingegaard. Un par de ataques y debate cerrado. El gran favorito cumplió el pronóstico y se coronó en el coloso de los Abruzzos, como Merckx en aquel 1967.