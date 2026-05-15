GIRO DE ITALIA - 7ª ETAPA

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Vingegaard conquista el temido Blockhaus

Jonas Vingegaard cumple los pronósticos y se impone en la etapa más larga del Giro metiendo más de un minuto a sus principales rivales. Solo Felix Gall ha logrado aguantar el primer golpe del danés, mientras que Alfonso Eulalio mantiene el maillot de líder.

BLOCKHAUS (Italy), 15/05/2026.- Danish rider Jonas Vingegaard of Team Visma | Lease A Bike wins the 7th stage of the 109th Giro d'Italia cycling race over 245 km from Formia to Blockhaus, Italy, 15 May 2026. (Ciclismo, Italia) EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Jonas Vingegaard cruza la línea de meta en solitario. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Vingegaard gailendu da Blockhaus mendate gogorrean
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El ciclista danés Jonas Vingegaard ha cumplido los pronósticos en la etapa más larga del Giro de Italia (244 km) y se ha impuesto en el coloso puerto de Blockhaus. El austríaco Felix Gall ha sido segundo y el australiano Jai Hindley tercero. 

Por su parte, el portugués Alfonso Eulalio ha logrado mantener el maillot de líder al perder menos de tres minutos en meta. 

14 May 2026, Italy, Formia: Danish cyclist Jonas Vingegaard Hansen of Team Visma rides during Stage 7 of the Giro d'Italia 2026 cycling race from Formia to Blockhaus. Photo: Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA / DPA 14/5/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
18:00 - 20:00
El ataque y la victoria de Jonas Vingegaard en el Blockhaus

Primera prueba de fuego y Vingegaard incendió el Giro con una exhibición en la que demostró su gran estado de forma y que le permitió subir al segundo puesto de la general y de paso acceder al club de ganadores de etapa en las tres 'grandes'.

El zarpazo de Vingegaard, a 5,5 km de la cima del coloso de La Majella, le permitió arrodillar a todos sus rivales y presentarse en meta en solitario, con tiempo para el deleite de su estreno en el año de su debut en la 'corsa rosa'. Aventajó en 13 segundos al austríaco Felix Gall (Decathlon), en 1:02 al australiano Jai Hindley (Red Bull) y en 1:05 al italiano Giulio Pellizzari, líder del Bora.

El ciclista alavés Markel Beloki (EF Education) llegó a 2:57 junto al colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos). La general sufrió un vuelco, pero Eulalio tuvo el coraje de agarrarse a la maglia rosa.

El ciclista luso aventaja en 3:17 a Vingegaard y en 3:24 a Felix Gall. Pellizzari se aleja a 4:28, mientras que el navarro Igor Arrieta (UAE) se sitúa decimocuarto a 6:14.

Primer examen de montaña y etapa maratón, 'solo' 245 km, como una clásica, pero con un monstruo al final, el Blockhaus, que esperaba con las uñas afiladas el primer duelo entre la alta jerarquía de la general. Cima con historia, inaugurada en 1967 con su primer triunfo en el Giro por un joven llamado Eddy Merckx, un 'velocista', según reflejó la prensa de la época.

La fuga inicial se formó de inmediato. Se apuntaron a un proyecto condenado de antemano el líder de la montaña en defensa de su maglia azzura, Diego Pablo Sevilla, el gigante Jonathan Milan, por los puntos del esprint intermedio, donde cosechó 12 puntos en su pugna con Magnier, Van der Lee y el canadiense, Zukowsky, el mejor clasificado a 22 minutos de la maglia rosa.

Diferencias grandes hasta la mitad, de hasta 6 minutos. El Bahrain del líder, sin agobios, estabilizó la aventura en torno a los 4-5 minutos. El pelotón firmó una media elevada en el km 125 de casi 45 km por hora. A partir del ecuador de la ruta cambió la historia. Hasta meta, 3.000 metros de desnivel. Palabras mayores.

En los 15 kilómetros de ascenso hasta Rionero Sannitico, previos al Roccaraso, tiró la toalla Milan, el resto resistió la subida del alto con 5.30 minutos de adelanto y Sevilla al mando. Visma y Bahrain, pensando en la etapa y general de Vingeggard y en mantener la maglia rosa de Eulalio, formaron sociedad para ir echando abajo la fuga poco a poco.

La renta se redujo a la mitad en San Leonardo, puerto no puntuable, pero exigente, con la lluvia azotando las espaldas de los corredores. Hasta la meta 15 km de rápido descenso y el Blockhaus. El pelotón ya tenía 5 horas de trabajo en las piernas. Prueba de fondo, de supervivencia. Los favoritos afilando los cuchillos.

El ascenso al Blockhaus (13,4 km al 8,5 por ciento) fue poniendo a cada uno en su sitio. Primero cedió Sevilla, exhausto, y quedaron en cabeza Van der Lee y Zukowski con más de 8 km por delante de tortura hasta la mítica cima, a 1.665 metros de altitud, donde un día también levantaron los brazos José Manuel Fuente, 'El Tarangu', y Nairo Quintana.

No se escondió el Visma. Los hombres de Vingegaard con Kuss al frente agarraron la batuta. Ritmo elevado, primera selección y apuros para Bernal y Enric Mas. También claudicó el líder Eulalio a 5,5 de meta, coincidiendo con el ataque de Vingegaard en rampas del 12 %. Movimiento clave por la etapa, la maglia rosa y el Giro.

El ciclista nórdico se quedó a solas con su rival natural, el italiano Giulio Pellizzari, el único capaz de agarrarse a la rueda del doble ganador del Tour y de la Vuelta 2025, aunque más tarde cedió a medida que la montaña se le hacía imposible. A 4,4 llegó el golpe de gracia. Vingegaard cambió de ritmo y se marchó directo a poner su nombre en 'El Fortín'.

Un lugar, un enclave donde los militares austríacos construyeron en el siglo XIX un edificio de piedra para combatir el bandolerismo, a los asaltantes de caminos. En el Giro los asaltos son diferentes, como el de Vingegaard. Un par de ataques y debate cerrado. El gran favorito cumplió el pronóstico y se coronó en el coloso de los Abruzzos, como Merckx en aquel 1967.

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Ciclismo Giro de Italia Jonas Vingegaard

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