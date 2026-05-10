3ª etapa
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Paul Magnier firma un doblete adjudicándose la victoria en la tercera etapa del Giro

El ciclista francés se ha impuesto en un ajustado esprint en Sofía tras neutralizase una larga fuga en los últimos metros de la etapa. Thomas Silva conserva el liderato.
SOFIA (Bulgaria), 10/05/2026.- French cyclist Paul Magnier (C) of team Soudal Quick-Step celebrates winning the 3rd stage of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race over 175km from Plovdiv to Sofia, Bulgaria, 10 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV
Paul Magnier llega a meta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Paul Magnierrek lasterketako bigarren garaipena eskuratu du Giroko hirugarren etapan
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KIROLAK EITB

Última actualización

El francés Paul Magnier ha vuelto a demostrar su velocidad y ha conseguido este sábado su segunda victoria de etapa en el Giro de Italia. El corredor francés se ha impuesto al esprint en la llegada a Sofía, al término de una jornada de 175 kilómetros disputada entre Plovdiv y la capital búlgara.

El uruguayo Thomas Silva (XDS Astana) ha mantenido el maillot rosa de líder después de una etapa sin cambios en la clasificación general. El italiano Jonathan Milan (Lidl) ha terminado segundo y el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) ha completado el podio del día.

La etapa ha estado marcada por una escapada temprana formada por Manuele Tarozzi (Bardiani), Alessandro Tonelli y el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta). Los tres corredores han llegado a disponer de casi cuatro minutos de ventaja y han resistido durante buena parte del recorrido gracias a la falta de organización del pelotón.

El principal punto de dificultad del día ha sido el ascenso al puerto de Borovets Pass, de segunda categoría. Allí, Sevilla ha pasado en primera posición para reforzar su liderato en la clasificación de la montaña. Mientras tanto, el belga Arnaud de Lie ha sufrido para mantenerse en el grupo principal y ha necesitado ayuda de sus compañeros para regresar al pelotón.

En la parte final de la etapa, los equipos de los velocistas han aumentado el ritmo y la diferencia con la fuga se ha reducido rápidamente. Los escapados han sido alcanzados a solo 300 metros de la meta, lo que ha dejado un final muy abierto y desordenado.

Con los últimos metros sobre adoquines y el recuerdo de las caídas de las jornadas anteriores, los equipos han lanzado el esprint desde lejos. En ese desenlace ajustado, Magnier ha vuelto a imponerse y ha confirmado su gran inicio de Giro.

El lunes será jornada de descanso antes del traslado del pelotón a Italia. La competición regresará el martes con una etapa entre Catanzaro y Cosenza.

18:00 - 20:00

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UCI World Tour Giro de Italia

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18:00 - 20:00
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Hace  min.

Guillermo Thomas Silva se enfunda el maillot de líder tras imponerse en la segunda etapa del Giro

A 23 kilómetros del final se ha registrado una montonera que ha afectado a una treintena de corredores, entre ellos el líder del UAE, Adam Yates, que se ha dejado más de 13 de minutos en la línea de meta. Además, Jay Vine (UAE), Marc Soler (UAE), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Aleksandr Vlasov (Bora), Matteo Moschetti (Pinarello) y Adne Holter (Uno-X Mobility) han tenido que abandonar la carrera.

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