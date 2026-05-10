Paul Magnier firma un doblete adjudicándose la victoria en la tercera etapa del Giro

El francés Paul Magnier ha vuelto a demostrar su velocidad y ha conseguido este sábado su segunda victoria de etapa en el Giro de Italia. El corredor francés se ha impuesto al esprint en la llegada a Sofía, al término de una jornada de 175 kilómetros disputada entre Plovdiv y la capital búlgara.

El uruguayo Thomas Silva (XDS Astana) ha mantenido el maillot rosa de líder después de una etapa sin cambios en la clasificación general. El italiano Jonathan Milan (Lidl) ha terminado segundo y el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) ha completado el podio del día.

La etapa ha estado marcada por una escapada temprana formada por Manuele Tarozzi (Bardiani), Alessandro Tonelli y el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta). Los tres corredores han llegado a disponer de casi cuatro minutos de ventaja y han resistido durante buena parte del recorrido gracias a la falta de organización del pelotón.