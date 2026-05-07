miércoles, 13 de mayo

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Recorrido, perfil y horario de la etapa 5 del Giro de Italia de 2026: Praia a Mare-Potenza (203 km)

La quinta etapa de la carrera, que se disputa el miércoles 13 de mayo, incluye en su trazado la ascensión a la Montagna Grande di Viggiano, de segunda categoría, que se corona a unos cincuenta kilómetros de la línea de meta; es la subida más dura que, hasta el momento, se han encontrado los ciclistas en la 109ª edición de la prueba.
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Euskaraz irakurri: Italiako Giroa 2026 5. etapa: profila eta ibilbidea | KIROLAK EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

La quinta etapa del Giro de Italia de 2026 se pone en juego el miércoles 13 de mayo. Sobre un recorrido de 203 kilómetros, los ciclistas participantes saldrán de Praia a Mare, a las 12:15 horas, y finalizarán la jornada en Potenza, entre las 17:00 y las 17:30 horas, según prevé la organización de la carrera. Es una jornada que incluye, en su trazado, la ascensión a la Montagna Grande di Viggiano, de segunda categoría, que se corona a unos cincuenta kilómetros de la línea de meta; es la subida más dura que, hasta el momento, se han encontrado los ciclistas en la 109ª edición de la prueba.

Tal y como precisa el Giro en su página web, esta quinta etapa se va a desarrollar en el interior de Italia, “entre las regiones de Calabria y Basilicata”. En el kilómetro 27, va a quedar atrás el puerto de Prestieri, de tercera categoría, con más de doce kilómetros de ascensión, pero sin grandes pendientes. La clave llega ya en la segunda mitad de la carrera: “Después de Francavilla in Sinni, la etapa se desplaza al valle del río Agri, para alcanzar Viggiano, donde se afronta la subida más dura de las primeras etapas del Giro: la Montagna Grande di Viggiano, de 6,6 kilómetros, con rampas de hasta el 15 %”, y una pendiente media del 9,1 %.

La etapa concluye en Potenza, donde, entre otros, han ganado ciclistas como Roberto Visentini, en 1986, o Roger De Vlaeminck, en 1967. Koen Bowman, en 2022, se hizo con el triunfo en la última ocasión en que el Giro de Italia ha finalizado en esta localidad.

Ficha técnica:

Etapa: 5ª etapa (13 de mayo, miércoles)

Recorrido: Praia a Mare – Potenza

Distancia: 203 km

Horario de salida: 12:25

Horario de llegada: 17:30 (40 km/h) | 17:15 (42 km/h) | 17:00 (44 km/h)

Premio de la montaña: Prestieri (3ª), en el kilómetro 27; Montagna Grande di Viggiano (2ª), en el kilómetro 154

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