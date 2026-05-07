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Recorrido, perfil y horario de la etapa 10 del Giro de Italia de 2026: Viareggio-Massa (42 km, contrarreloj individual)

Tras el segundo día de descanso, el 109º Giro de Italia pone en juego su única contrarreloj; es llana, perfecta para los especialistas, y con terreno más que suficiente para que los ciclistas que luchan por la general traten de marcar diferencias.
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Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Italiako Giroa 2026 10. etapa: profila eta ibilbidea | KIROLAK EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

El lunes 18 de mayo no hay etapa del Giro de Italia de 2026, porque tendrá lugar en ese día la segunda jornada de descanso de la 109ª edición de la carrera, pero la competición vuelve el martes 19, y lo hace a lo grande: para esa fecha, está prevista la disputa de la décima etapa del Giro de 2026, que es una contrarreloj individual de 42 kilómetros, entre Viareggio y Massa, llana, perfecta para los especialistas y, también, para que los ciclistas que luchan por la clasificación general traten de marcar diferencias notables entre ellos.

Es la única contrarreloj de este Giro. En 2025, hubo dos, ambas más cortas que esta, de 13,7 y de 28,6 kilómetros, y Joshua Tarling y Daan Hoole se hicieron con el triunfo en cada una de ellas. En esta de 2026, como ha quedado dicho, los grandes favoritos van a ser los especialistas en la modalidad que estén en carrera; la lucha en este décimo día de carrera puede ser doble, con dos frentes, porque podría hallarse, por un lado, en la pugna por la etapa, y, por otro, en la que mantengan los hombres de la general.

El primer ciclista en tomar la salida lo hará a las 13:15 horas, y el último, que será el portador de la maglia rosa, comenzará el recorrido a las 16:31; así, la etapa concluirá en torno a las 17:15 horas. En Massa, sabremos quién encara la segunda semana del Giro como líder de la general, y, asimismo, con qué diferencia lo hace.

Ficha técnica:

Etapa: 10ª etapa (19 de mayo, martes)

Recorrido: Viareggio – Massa

Distancia: 42 km, contrarreloj individual

Horario de salida: el primer ciclista, a las 13:15; el último, a las 16:31

Horario de llegada: el primer ciclista, a las 14:01; el último, a las 17:14

UCI World Tour Jonas Vingegaard Ciclismo Colombiano Giro de Italia

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