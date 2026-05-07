El lunes 18 de mayo no hay etapa del Giro de Italia de 2026, porque tendrá lugar en ese día la segunda jornada de descanso de la 109ª edición de la carrera, pero la competición vuelve el martes 19, y lo hace a lo grande: para esa fecha, está prevista la disputa de la décima etapa del Giro de 2026, que es una contrarreloj individual de 42 kilómetros, entre Viareggio y Massa, llana, perfecta para los especialistas y, también, para que los ciclistas que luchan por la clasificación general traten de marcar diferencias notables entre ellos.

Es la única contrarreloj de este Giro. En 2025, hubo dos, ambas más cortas que esta, de 13,7 y de 28,6 kilómetros, y Joshua Tarling y Daan Hoole se hicieron con el triunfo en cada una de ellas. En esta de 2026, como ha quedado dicho, los grandes favoritos van a ser los especialistas en la modalidad que estén en carrera; la lucha en este décimo día de carrera puede ser doble, con dos frentes, porque podría hallarse, por un lado, en la pugna por la etapa, y, por otro, en la que mantengan los hombres de la general.

El primer ciclista en tomar la salida lo hará a las 13:15 horas, y el último, que será el portador de la maglia rosa, comenzará el recorrido a las 16:31; así, la etapa concluirá en torno a las 17:15 horas. En Massa, sabremos quién encara la segunda semana del Giro como líder de la general, y, asimismo, con qué diferencia lo hace.