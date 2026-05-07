Gran etapa en los Apeninos, que además es la más larga de la 109ª edición de la carrera. Finaliza en un puerto que es historia del Giro, el Blockhaus; Neve Bradbury, en 2024, es la última ciclista que ha ganado en su cima, y, en lo que respecta a la carrera masculina, Eddy Merckx, José Manuel Fuente o Moreno Argentin, entre otros, figuran en su palmarés.

La séptima etapa del Giro de Italia de 2026 se va a disputar el viernes 15 de mayo, entre Formia y la cima de un puerto que es historia de la carrera: el Blockhaus. Con 244 kilómetros, es la etapa más larga de la 109ª edición de la carrera; va a comenzar a las 10:45 horas, y el ganador cruzará bajo la pancarta de meta entre las 16:50 y las 17:33 horas. Quien obtenga la victoria añadirá su nombre a una lista que cuenta con ciclistas tan importantes como, entre otros, Eddy Merckx (1967), José Manuel Fuente “Tarangu” (1972), Moreno Argentin (1984), Nairo Quintana (2017) o Neve Bradbury, que, en 2024, en el Giro femenino, se hizo con un triunfo de gran prestigio.

El Roccaraso, de segunda categoría, es el otro puerto que se asciende en esta séptima jornada de carrera. Los ciclistas lo dejarán atrás en el kilómetro 166,4, después de superar sus 6,9 kilómetros al 6,5 %, con rampas que alcanzan el 12 %. La clave, sin embargo, puede estar en el Blockhaus: es una subida de 13,6 kilómetros, con una pendiente media del 8,4 %, y tramos del 14 %. El Blockhaus es un coloso, que, además, pone fin a una etapa que es especialmente larga, la que más de este Giro, lo que no hace sino aumentar su exigencia y su dureza.

El ciclista que logre enfundarse la maglia rosa en el pódium del Blockhaus dará, sin duda, un golpe de efecto de cara a la general final de la carrera. Con séptima jornada de carrera ya rematada, esta séptima jornada precede a un fin de semana que tampoco será sencillo para los corredores.