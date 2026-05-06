CORSA ROSA

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Presentado el pelotón del Giro en Bulgaria con Igor Arrieta y Markel Beloki como únicos vascos

La presentación de la corsa rosa ha tenido lugar esta tarde en la ciudad de Burgas, donde el viernes finalizará la primera etapa. Las 21 etapas de las que consta la carrera serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

BURGAS (Bulgaria), 06/05/2026.- Ecuadorian cyclist Jefferson Alexander Cepeda (R) of team EF Education-EasyPost and teammates appear on stage during the Teams Presentation of the 109th edition of the Giro d'Italia cycling race in Burgas, Bulgaria, 06 May 2026. (Ciclismo) EFE/EPA/BORISLAV TROSHEV

El equipo EF Education con Markel Beloki durante la presentación realizada en Bulgaria. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Italiako Giroko tropela aurkeztu dute Bulgarian, Igor Arrieta eta Markel Beloki euskal txirrindulari bakarrak direla
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KIROLAK EITB

Última actualización

La edición 109 del Giro de Italia arrancará pasado mañana, viernes, en Bulgaria. La carrera empezará en Nessebar (Bulgaria), y concluirá en Roma, el 31 de mayo. Las 21 etapas de las que consta la carrera serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.

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18:00 - 20:00
Presentación de los equipos del Giro de Italia en Bulgaria

La presentación de la corsa rosa ha tenido lugar esta tarde en la ciudad de Burgas, donde el viernes finalizará la primera etapa. Los 184 ciclistas de los 23 equipos que compondrán el pelotón han ido desfilando de uno en uno para recibir los primeros aplausos.

Los corredores tendrán que hacer frente las próximas tres semanas a 3459 kilómetros y más de 49 000 metros de desnivel. El danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) es el máximo favorito a la victoria final.

 

Igor Arrieta (UAE) y Markel Beloki (EF Education) serán los dos únicos ciclistas vascos que estarán en la línea de salida. 

Por un lado, Arrieta estará acompañado por siete componentes más de su equipo, UAE, liderados por el británico Adam Yates. Mikkel Bjerg, Jan Christen, Jhonatan Narváez, Marc Soler, Antonio Morgado y Jay Vine.  

En lo que a Beloki (EF Education) se refiere, el ciclista alavés competirá junto a Vincenzo AlbaneseSamuele BattistellaMadis MihkelsDarren RaffertyJames Shaw, Michael Valgren y Jardi Christiaan Van der Lee

Igor Arrieta UCI World Tour Markel Beloki Ciclismo Giro de Italia

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