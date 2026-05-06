Presentado el pelotón del Giro en Bulgaria con Igor Arrieta y Markel Beloki como únicos vascos
La presentación de la corsa rosa ha tenido lugar esta tarde en la ciudad de Burgas, donde el viernes finalizará la primera etapa. Las 21 etapas de las que consta la carrera serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.
La edición 109 del Giro de Italia arrancará pasado mañana, viernes, en Bulgaria. La carrera empezará en Nessebar (Bulgaria), y concluirá en Roma, el 31 de mayo. Las 21 etapas de las que consta la carrera serán emitidas, en directo, por EITB, a través de kirolakeitb.eus y de ETB.
La presentación de la corsa rosa ha tenido lugar esta tarde en la ciudad de Burgas, donde el viernes finalizará la primera etapa. Los 184 ciclistas de los 23 equipos que compondrán el pelotón han ido desfilando de uno en uno para recibir los primeros aplausos.
Los corredores tendrán que hacer frente las próximas tres semanas a 3459 kilómetros y más de 49 000 metros de desnivel. El danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) es el máximo favorito a la victoria final.
Igor Arrieta (UAE) y Markel Beloki (EF Education) serán los dos únicos ciclistas vascos que estarán en la línea de salida.
Por un lado, Arrieta estará acompañado por siete componentes más de su equipo, UAE, liderados por el británico Adam Yates. Mikkel Bjerg, Jan Christen, Jhonatan Narváez, Marc Soler, Antonio Morgado y Jay Vine.
En lo que a Beloki (EF Education) se refiere, el ciclista alavés competirá junto a Vincenzo Albanese, Samuele Battistella, Madis Mihkels, Darren Rafferty, James Shaw, Michael Valgren y Jardi Christiaan Van der Lee.
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