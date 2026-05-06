La presentación de la corsa rosa ha tenido lugar esta tarde en la ciudad de Burgas, donde el viernes finalizará la primera etapa. Los 184 ciclistas de los 23 equipos que compondrán el pelotón han ido desfilando de uno en uno para recibir los primeros aplausos.

Los corredores tendrán que hacer frente las próximas tres semanas a 3459 kilómetros y más de 49 000 metros de desnivel. El danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) es el máximo favorito a la victoria final.