Wiebesek garaipen berri batekin eutsio dio maillot horiari
Team SD Worx-Protimeko herbeheretarrak bere legea ezarri du berriro esprintean, Genevako helmugan bigarren garaipena jarraian lortzeko.
Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) txirrindulariak irabazi du Aigle eta Geneva artean jokatu den Frantziako Tourreko bigarren etapa. Herbeheretarra nagusi izan da berriro azken esprintean, 3:42:08ko denborarekin helmugaratzeko. Elisa Balsamo (Lidl-Trek) izan da bigarren, eta Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), hirugarren.
147,9 kilometroko bigarren etapa gogorra izan da, hirugarren mailako hiru mendate eta laugarren mailako beste bi izan baititu, esprinterrentzat mesedegarriagoa izan den azken kilometroen aurretik.
40 bat kilometroren faltan, Riejanne Markus herbeheretarrak, Balsamoren taldekideak, tropelaren ihesaldia hasi du, eta buruan mantendu da azken momentuetara arte. Izan ere, azken 2 kilometroetan, ezin izan dio erritmoari eutsi, eta amore eman du tropelaren bultzadaren aurrean. Azken metoretan, Wiebesek bere dohainak erakutsi ditu esprintean garaipena eskuratzeko.
Wiebes da sailkapen nagusiko liderra, eta 14 segundoko aldea ateratzen die Kim Le Court-Pienaar mauriziarrari (AG Insurance - Soudal Team) eta Demi Vollering herbeheretarrari (FDJ United - Suez)..
Hirugarren etapa, 157 kilometrokoa, Suitzako Geneva eta Frantziako Poligny herrien artekoa, astelehen honetan korrituko da, eta lau mendate izango ditu.
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Bigarren etapa erabaki duen azken kilometroa eta esprinta
Lorena Wiebes liderrak bigarren etapa garaipena lortu du jarraian aurtengo Frantziako Tourrean. Wiebes azkarrena izan da azken metroetako lehian, Elisa Balsamo eta Marianne Vos aurkarien aurretik.
Frantziako Tourreko 1. etapako azken kilometroa
Lorena Wiebes (SD Worx - Protime) herbeheretarra da Frantziako Tourreko lehen liderra. Wiebes sailkapeneko faboritoak zihozen taldetxo batean iritsi da helmugara eta bertan bera izan da azkarrena.
Lorena Wiebes da Tourreko lehen liderra Lausanan irabazita
SD Worx–Protime taldeko herbeheretarra Kim Le Court (AG Insurance–Soudal) eta Demi Vollering (FDJ–Suez) baino azkarragoa izan da esprintean.
ZUZENEAN: Frantziako Tourra, 2. etapa (Aigle-Geneva, 147.9 km)
Frantziako Tourreko bigarren etaparen zuzeneko emanaldia: Aigle-Geneva (147,9 km).
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