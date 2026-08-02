Wiebes repite victoria en Ginebra y refuerza su liderato en el Tour de Francia

Esta segunda etapa de 147,9 kilómetros ha sido una prueba de terreno quebrado, con muchas cotas cortas pero intensas: tres puertos de tercera categoría y otros dos de cuarta antes de un tramo final más favorable para las velocistas.

A falta de unos 40 kilómetros, la neerlandesa Riejanne Markus, compañera de equipo de Balsamo, ha iniciado una escapada del pelotón y se ha mantenido en la cabeza hasta los últimos instantes. Pese a que ha mantenía una ventaja de 12 segundos en los últimos 2 kilómetros, no ha podido mantener el ritmo y ha cedido ante el empuje del pelotón, con Wiebes volviendo a demostrar sus dotes en los instantes finales.



De esta forma, la neerlandesa se mantiene como líder de la clasificación general con 14 segundos de ventaja sobre la mauriciana Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance - Soudal Team), segunda, y la también neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - Suez), tercera a 14 segundos.



La tercera etapa, de 157 kilómetros, comprendida entre las ciudad suiza de Ginebra y la comuna francesa de Poligny, se disputará este lunes y tendrá cuatro puertos de montaña de cuatro categorías diferentes, con especial dureza en la primera mitad de la prueba.