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Wiebes repite victoria en Ginebra y refuerza su liderato en el Tour de Francia

La neerlandesa del Team SD Worx-Protime ha vuelto a imponer su ley al esprint en la llegada a Ginebra para sumar su segunda victoria consecutiva. El triunfo le permite consolidar su dominio en las llegadas masivas y mantener, por segundo día consecutivo, el maillot amarillo de líder de la clasificación general.
GENEVA GENF GENEVE (Switzerland), 02/08/2026.- Netherlands' Lorena Wiebes of team SD Worx Protime celebrates as she crosses the finish line to win the second stage the Women's Tour de France cycling race (Tour de France Femmes) over 147.9km from Aigle to Geneva, Switzerland, 02 August 2026. (Ciclismo, Francia, Países Bajos; Holanda, Suiza, Ginebra) EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Lorena Wiebes cruza la meta. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Wiebesek garaipena errepikatu du Genevan, lidergoa sendotuz
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KIROLAK EITB

Última actualización

La ciclista neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) ha vuelto a imponerse en el Tour de Francia tras ganar también la segunda etapa, disputada entre Aigle y Ginebra. La neerlandesa ha dominado de nuevo el esprint final y ha cruzado la meta con un tiempo de 3:42:08. Elisa Balsamo (Lidl-Trek) ha sido segunda y Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike), tercera. 

 

Esta segunda etapa de 147,9 kilómetros ha sido una prueba de terreno quebrado, con muchas cotas cortas pero intensas: tres puertos de tercera categoría y otros dos de cuarta antes de un tramo final más favorable para las velocistas.

A falta de unos 40 kilómetros, la neerlandesa Riejanne Markus, compañera de equipo de Balsamo, ha iniciado una escapada del pelotón y se ha mantenido en la cabeza hasta los últimos instantes. Pese a que ha mantenía una ventaja de 12 segundos en los últimos 2 kilómetros, no ha podido mantener el ritmo y  ha cedido ante el empuje del pelotón, con Wiebes volviendo a demostrar sus dotes en los instantes finales.

De esta forma, la neerlandesa se mantiene como líder de la clasificación general con 14 segundos de ventaja sobre la mauriciana Kim Le Court-Pienaar (AG Insurance - Soudal Team), segunda, y la también neerlandesa Demi Vollering (FDJ United - Suez), tercera a 14 segundos.

La tercera etapa, de 157 kilómetros, comprendida entre las ciudad suiza de Ginebra y la comuna francesa de Poligny, se disputará este lunes y tendrá cuatro puertos de montaña de cuatro categorías diferentes, con especial dureza en la primera mitad de la prueba.

Tour de Francia 2026 Ciclismo

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