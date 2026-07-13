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Perfil y recorrido de la 18ª etapa del Tour de Francia 2026: Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km)

La 18ª etapa del Tour de Francia cuenta con un desnivel acumulado de 3950 metros y cinco puertos de montaña. Los ciclistas llegarán a meta a 1825 metros de altitud, en Orcières-Merlette.
18 ETAPA
Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourra 2026 18. etapa: profila eta ibilbidea | KIROLAK EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

La 18ª etapa del Tour de Francia 2026 se disputará el jueves 23 de julio. Se trata de un recorrido de 185,2 kilómetros que comienza en Voiron y finaliza en Orcières-Merlette. La etapa comenzará a las 12:35 horas y se espera que finalice a partir de las 17:12.

En esta decimoctava etapa, los ciclistas tendrán que ascender cinco puertos puntuables. El primero, el Côte d 'Engins, de primera categoría en el kilómetro 36,7. Para ello, recorrerán una subida de 11,5 kilómetros con una pendiente media del 5,4%. El segundo, el Côte de Monteynard de segunda categoría, en el kilómetro 92,2. Para llegar aquí, los participantes deberán atravesar una subida de 9,7 kilómetros con una pendiente media del 5%. La Côte des Terrasses, de tercera categoría, será la siguiente, en el kilómetro 112,8 con una subida de 3,4 kilómetros y un 6,6% de pendiente. Côte de Saint-Lége-les-Mélèzes será la siguiente, en el kilómetro 166,2. Este puerto de tercera categoría acumula una pendiente media del 6,9% en 2,5 kilómetros. Una vez superen eso, les esperará un duro final. Tendrán que ascender al Orcières-Merlette, situado a 1.825 metros, conocido de sobra en el Tour de Francia. Esta subida de primera categoría de 7,1 kilómetros tiene una pendiente media del 6,7%, aunque en algunos tramos tendrán que soportar el 7,6% y hasta el 8,2%. Aquí, los escaladores que anden fuertes de piernas podrán tener la oportunidad de llevarse la victoria.

Orcières-Merlette fue parte del Tour de Francia por primera vez en 1971, ahí finalizó 11.etapa. El conquense Luis Ocaña fue entonces el vencedor de la etapa. Desde entonces, los participantes han cruzado la meta allí en 1972, 1982, 1989 y 2020. En esta última, la victoria de etapa fue para el esloveno Primož Roglič.

Ficha técnica

Etapa: 18ª etapa (jueves 23 julio)

Recorrido: Voiron-Orcières-Merlette

Distancia: 185,2 km

Hora de salida: 12:50

Hora de llegada: 17:12 (42 km/h) | 17:25 (40 km/h) | 17:40 (38 km/h)

Premio de la montaña: Cote de d 'Engins (1ª), en el kilómetro 36,7; Cote de Monteynard (2ª), en el kilómetro 92,2; Cote des Terrasses (3ª), en el kilómetro 112,8; Cote de Saint-leger-les-Melezes (3ª), en el 166,2. Kilómetro; Orcieres-Merlette (1ª categoría), km 185.2

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