Perfil y recorrido de la 18ª etapa del Tour de Francia 2026: Voiron – Orcières-Merlette (185,2 km)
La 18ª etapa del Tour de Francia 2026 se disputará el jueves 23 de julio. Se trata de un recorrido de 185,2 kilómetros que comienza en Voiron y finaliza en Orcières-Merlette. La etapa comenzará a las 12:35 horas y se espera que finalice a partir de las 17:12.
En esta decimoctava etapa, los ciclistas tendrán que ascender cinco puertos puntuables. El primero, el Côte d 'Engins, de primera categoría en el kilómetro 36,7. Para ello, recorrerán una subida de 11,5 kilómetros con una pendiente media del 5,4%. El segundo, el Côte de Monteynard de segunda categoría, en el kilómetro 92,2. Para llegar aquí, los participantes deberán atravesar una subida de 9,7 kilómetros con una pendiente media del 5%. La Côte des Terrasses, de tercera categoría, será la siguiente, en el kilómetro 112,8 con una subida de 3,4 kilómetros y un 6,6% de pendiente. Côte de Saint-Lége-les-Mélèzes será la siguiente, en el kilómetro 166,2. Este puerto de tercera categoría acumula una pendiente media del 6,9% en 2,5 kilómetros. Una vez superen eso, les esperará un duro final. Tendrán que ascender al Orcières-Merlette, situado a 1.825 metros, conocido de sobra en el Tour de Francia. Esta subida de primera categoría de 7,1 kilómetros tiene una pendiente media del 6,7%, aunque en algunos tramos tendrán que soportar el 7,6% y hasta el 8,2%. Aquí, los escaladores que anden fuertes de piernas podrán tener la oportunidad de llevarse la victoria.
Orcières-Merlette fue parte del Tour de Francia por primera vez en 1971, ahí finalizó 11.etapa. El conquense Luis Ocaña fue entonces el vencedor de la etapa. Desde entonces, los participantes han cruzado la meta allí en 1972, 1982, 1989 y 2020. En esta última, la victoria de etapa fue para el esloveno Primož Roglič.
Ficha técnica
Etapa: 18ª etapa (jueves 23 julio)
Recorrido: Voiron-Orcières-Merlette
Distancia: 185,2 km
Hora de salida: 12:50
Hora de llegada: 17:12 (42 km/h) | 17:25 (40 km/h) | 17:40 (38 km/h)
Premio de la montaña: Cote de d 'Engins (1ª), en el kilómetro 36,7; Cote de Monteynard (2ª), en el kilómetro 92,2; Cote des Terrasses (3ª), en el kilómetro 112,8; Cote de Saint-leger-les-Melezes (3ª), en el 166,2. Kilómetro; Orcieres-Merlette (1ª categoría), km 185.2
Te puede interesar
Ion Izagirre: "Habrá que seguir intentándolo en los próximos días"
Izagirre y su compañero Alex Aranburu se han metido en la escapada del día, pero no han podido entrar en la disputa por la victoria de etapa.
Alex Aranburu: “En las últimas subidas iba muy justo"
Aranburu se ha metido en la escapada del día junto a su compañero Ion Izagirre pero, finalmente, no ha podido entrar en la lucha por la victoria de etapa. (Original en euskera).
El último kilómetro de la novena etapa del Tour de Francia
Mathieu Van Der Poel ha sido el más rapido en la novena etapa del Tour de Francia. La etapa ha sido recortada debido a las altas temperaturas en Corrèze.
Mathieu van der Poel conquista al esprint la novena etapa para sumar su tercera victoria en el Tour
El neerlandés del Alpecin-Premier Tech se ha impuesto en un exigente final en subida en Ussel, por delante de Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5) y Alex Baudin (EF Education-EasyPost), en una jornada marcada por la ola de calor que ha obligado a recortar el recorrido. Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo al entrar con el grupo de favoritos.
La emoción del último kilómetro de la octava etapa del Tour de Francia
El pelotón ha llegado compacto a os últimos metros, tras neutralizar los intentos de fuga que se han dado durante la jornada. Tim Merlier ha sido de nuevo el más rápido y ha conseguido su segundo triunfo consecutivo en la presente edición.
Merlier confirma su dominio al esprint con su segundo triunfo consecutivo en el Tour de Francia
El belga Tim Merlier ha vuelto a imponerse este sábado en Bergerac y ha logrado su segunda victoria consecutiva en la presente edición del Tour de Francia, consolidándose como el velocista más fuerte de la carrera. La clasificación general permanece sin cambios, con Tadej Pogacar al frente.
Azparren: “Hemos ido rápido y al final ha habido mucha tensión"
El ciclista donostiarra Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5) ha valorado la séptima etapa del Tour de Francia. Ha comentado que ha sido una etapa tranquila pero rápida, afectada una vez más por el calor, y ha destacado el apoyo recibido de los vascos en la anterior etapa.
Último kilómetro de la séptima etapa del Tour de Francia
El belga Tim Merlier ha sido el más fuerte en el esperado "sprint" de Burdeos en la séptima etapa del Tour de Francia, en la que ha sumado su cuarta victoria en la carrera, por delante del noruego Soren Waerenskjold y del eritreo Biniam Girmai. El ciclista, de 33 años, que ya se impuso en dos etapas el año pasado y en otra en 2021 se ha adjudicado el tercer "sprint" de la edición en una etapa en la que no ha habido cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar.
Tim Merlier demuestra su poderío en Burdeos
El ciclista belga del Soudal Quick-Step ha sido el más rápido al sprint en la séptima etapa con final en la ciudad del vino. El noruego Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) ha sido segundo y el eritreo Biniam Girmai (NSN Cycling Team), tercero. No ha habido cambios en la general, que sigue liderada por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).