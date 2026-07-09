Alex Molenaar, del Caja Rural, no toma la salida en la sexta etapa del Tour

Primer contratiempo para el Caja Rural Seguros RGA navarro con el abandono del neerlandés Alex Molenaar a consecuencia del fuerte golpe sufrido en la parte final de la quinta etapa, que terminó este miércoles en Pau.

Molenaar, que consiguió finalizar el recorrido a pesar de las heridas, se fue al suelo poco antes de la pancarta de los últimos 5 kilómetros, "impactando de forma violenta contra el suelo, dañándose especialmente todo su costado izquierdo", según informa el equipo.

Las pruebas efectuadas tras la conclusión de la jornada en Pau han desvelado que el ciclista sufre una fractura en el primer metacarpiano de su mano derecha, lo que convierte en imposible seguir compitiendo en el Tour de Francia. Además de esa rotura, Molenaar sufre varias contusiones en diferentes puntos de su cuerpo.

Hasta su caída este miércoles, el ciclista de la formación verde estaba completando un meritorio debut en el Tour de Francia, llegando a vestir el jersey de líder de la montaña durante la jornada de este martes y peleando por seguir sumando puntos en los diferentes puertos de paso como prueba su segunda posición en esa clasificación.