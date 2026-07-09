Alex Molenaar, del Caja Rural, no toma la salida en la sexta etapa del Tour
Primer contratiempo para el Caja Rural Seguros RGA navarro con el abandono del neerlandés Alex Molenaar a consecuencia del fuerte golpe sufrido en la parte final de la quinta etapa, que terminó este miércoles en Pau.
Molenaar, que consiguió finalizar el recorrido a pesar de las heridas, se fue al suelo poco antes de la pancarta de los últimos 5 kilómetros, "impactando de forma violenta contra el suelo, dañándose especialmente todo su costado izquierdo", según informa el equipo.
Las pruebas efectuadas tras la conclusión de la jornada en Pau han desvelado que el ciclista sufre una fractura en el primer metacarpiano de su mano derecha, lo que convierte en imposible seguir compitiendo en el Tour de Francia. Además de esa rotura, Molenaar sufre varias contusiones en diferentes puntos de su cuerpo.
Hasta su caída este miércoles, el ciclista de la formación verde estaba completando un meritorio debut en el Tour de Francia, llegando a vestir el jersey de líder de la montaña durante la jornada de este martes y peleando por seguir sumando puntos en los diferentes puertos de paso como prueba su segunda posición en esa clasificación.
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En la sexta etapa, el Tour de Francia pasa por el mítico puerto pirenaico, y, como cada vez que eso sucede, miles de aficionadas y aficionados disfrutan con el paso de los ciclistas; la presencia de seguidoras y seguidores de Euskal Herria es destacada.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 16 del Tour de Francia de 2026: Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains (26,1 km, contrarreloj individual)
Se trata de una contrarreloj individual que combina ascensos, descensos y tramos llanos, promete un emocionante espectáculo entre el lago Lemán y las montañas de la zona. Su recorrido consta de un desnivel positivo de 500 metros. Los ciclistas tendrán que superar Cote de Larringes, de segunda categoría.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 9 del Tour de Francia de 2026: Malemort-Ussel (185,5 km)
Antes de la primera jornada de descanso del 113º Tour de Francia, los participantes afrontarán una etapa de media montaña, con cuatro puertos puntuables.
Perfil y recorrido de la 15ª etapa del Tour de Francia 2026: Champagnole-Plateau de Solaison (183,9 km)
El día anterior a la segunda y última jornada de descanso trae consigo una etapa que finaliza en un puerto de categoría especial; así pues, se espera batalla entre los ciclistas que pugnan por la clasificación general.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 14 del Tour de Francia de 2026: Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3 km)
Nueva etapa en los Alpes franceses, con cuatro puertos puntuables, entre los cuales hay tres de primera categoría: Grand Ballon, Ballon d’Alsace y Col du Haag.
Recorrido, perfil y horario de la etapa 13 del Tour de Francia de 2026: Dole – Belfort (205,8 km)
La decimotercera etapa de la ronda francesa cuenta con dos puertos puntuables: Col des Croix, de tercera categoría, de 5,1 kilómetros al 4,8%; y Ballon d’Alsace, de primera categoría, 8,9 kilómetros al 6,9%.
Una caída masiva a falta de cinco kilómetros para meta condiciona el final de etapa
A escasos metros de la zona de protección, a unos 500 metros, se ha producido la caída. El accidente ha roto el grupo principal y ha dejado atrás a muchos corredores, entre ellos los del Caja Rural Stefano Oldani y Alex Molenaar. Los principales favoritos a la general han evitado grandes pérdidas.
Alex Aranburu: "No sé lo que ha pasado al final, habrá habido caos"
Hemos estado con Alex Aranburu, del equipo Cofidis, en la meta de la quinta etapa. Se han producido varias caídas al final, entre ellas la del lanzador de Cofidis. El de Ezkio afirma que ellos han ido "bastante bien" y se ha mostrado conforme con el 8º puesto conseguido por Fretin. (Vídeo en Euskera)
Victoria al sprint para Olav Kooij, en Pau
Olav Kooij (Decathlon) ha ganado la quinta etapa del Tour de Francia, en Pau. El sprint final ha decidido la victoria del holandés. Max Kanter (Astana) ha quedado en segundo lugar, mientras que Tim Merlier (Soudal) ha llegado tercero.