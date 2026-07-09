El Tour de Francia de 2026 pone en juego su novena etapa el domingo 12 de julio. Se trata de una jornada de media montaña, con un recorrido de 185,5 kilómetros que comienza en Malemort, a las 13:35 horas, y concluye en Ussel, entre las 17:47 y las 18:10 horas, según lo estimado por la organización de la carrera, que ha dispuesto un trazado con cuatro ascensiones puntuables; una de ellas es de segunda categoría, hay dos puertos de tercera, y otro de cuarta.

Así, los ciclistas del Tour de Francia se van a encontrar, en primer lugar, con la Côte de Naves, de tercera; es una ascensión de 2,3 kilómetros, corta, pero dura, ya que su pendiente media es del 7,4 %. Ese puerto está en el kilómetro 77 de la etapa, en tanto que Suc au May, de segunda, tiene su pancarta 28 kilómetros después, en el 105; su pendiente media es del 7,7 %, en sus 3,8 kilómetros de subida.

En el kilómetro 129,4, quedará atrás la Côte de la Croix du Pey, de tercera (4,8 kilómetros, al 6 %); y el último puerto del día es Mont Bessou, de cuarta categoría, a menos de veinte kilómetros de la línea de meta: 900 metros al 7,3 %, perfecto para emboscadas y ataques de quienes tengan fuerzas para lanzarlos.

EITB, a través de kirolakeitb.eus (desde las 14:35) y también de ETB1 (desde las 15:00), va a emitir en directo esta novena etapa, que precede al primer día de descanso que van a disfrutar los corredores presentes en la carrera. Finaliza, así, la primera semana de competición del 113º Tour de Francia.