25 de julio, sábado
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Recorrido, perfil y horario de la etapa 20 del Tour de Francia de 2026: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (170,9 km)

La vigésima etapa de la carrera, que se disputa el sábado 25 de julio, es una de las más esperadas de esta edición 113 del Tour de Francia. Con final en el mítico Alpe d’Huez, es la última oportunidad de poder ganar la ronda gala, o también de perderla.
20 ETAPA
Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourra 2026 20. etapa: profila eta ibilbidea | KIROLAK EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

La vigésima etapa del Tour de Francia de 2026 se pone en juego el sábado 25 de julio. Sobre un recorrido de 170,9 kilómetros, los ciclistas participantes saldrán de Le Bourg d’Oisans, a las 11:30 horas, y finalizarán la jornada en Alpe d’Huez, entre las 16:11 y las 16:50 horas, según prevé la organización de la carrera. Es una jornada que incluye, en su trazado, cuatro puertos de categoría especial -Col de la Croix de Fer, Col du Galibier, Col de Sarenne y Alpe d’Huez- y uno de primera categoría -Col du Telegraphe-.

Es, sin lugar a duda, la etapa reina de esta edición del Tour de Francia. Los ciclistas deberán superar más de 5450 metros de desnivel para terminar la etapa, por segundo día consecutivo, en el mítico Alpe d’Huez, ya que el día anterior también deberán subir el puerto. Pero al ser la penúltima etapa, este es el día en el que no se puede guardar nada si se quiere tocar la gloria. En Alpe d’Huez se han escrito las mayores gestas del ciclismo, siempre acompañado de un ambiente inigualable. Es el momento de la verdad.

Ficha técnica

Etapa: 20ª etapa (sábado 25 julio)

Recorrido: Le Bourg d 'Oisans-Alpe d' Huez

Distancia: 170,9 km

Hora de salida: 11:30

Hora de llegada: 16:11 (36 km/h) | 16:29 (34 km/h) | 16:50 (32 km/h)

Premio de montaña: Col de la Croix de Fer (Categoría Especial), en el kilómetro 33,7; Col du Telegraphe (1ª categoría), en el 87,6; Col du Galibier (Categoría Especial), en el 110,5; Col de Sarenne (Categoría Especial), en el 156,5.

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