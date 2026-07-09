La decimonovena etapa de la 113ª edición del Tour de Francia, es decir, de la edición del 2026, se pone en juego el viernes 24 de julio. Se trata de una jornada de 127,9 kilómetros que comienza en Gap, a las 14:00, y finaliza en Alpe d’Huez, entre las 17:24 y las 17:44, según lo previsto por la organización. La prueba se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en kirolakeitb.eus y, ETB1.

La etapa cuenta con cuatro puertos puntuables: Col Bayard, de segunda categoría, de 4,7 kilómetros, al 7,2%; Col du Noyer, de primera categoría, de 7,2 kilómetros, al 8,5%; Col D’Ornon, de segunda categoría, de 5,4 kilómetros, al 6,4%; y Alpe d’Huez, de categoría especial, de 13,8 kilómetros, al 8,1%.

Las características de esta etapa provocan que la decimonovena etapa sea una de las más esperadas por la emoción que puede generar. Alpe d'Huez es una de las subidas mas legendarias del ciclismo, la catedral, un tramo donde se ganan y se pierden los Tours de Francia. Míticas son las gestas de Pantani, Coppi e Hinault. Pogacar, Vingegaard y compañía intentarán escribir con letras de oro sus nombres en los libros de historia de uno de los puertos más famosos del mundo.