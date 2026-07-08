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Recorrido, perfil y horario de la etapa 14 del Tour de Francia de 2026: Mulhouse – Le Markstein Fellering (155,3km)

Nueva etapa en los Alpes franceses, con cuatro puertos puntuables, entre los cuales hay tres de primera categoría: Grand Ballon, Ballon d’Alsace y Col du Haag.
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Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourra 2026 14. etapa: profila eta ibilbidea | KIROLAK EITB
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KIROLAK EITB

Última actualización

La decimocuarta etapa de la 113ª edición del Tour de Francia, es decir, de la edición del 2026, se pone en juego el sábado 18 de julio. Se trata de una jornada de 155,3 kilómetros que comienza en Mulhouse, a las 13:30, y finaliza en Le Markstein Fellering, entre las 17:24 y las 17:52, según lo previsto por la organización. La prueba se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en kirolakeitb.eus y, ETB1.

La etapa, de montaña, cuenta con cuatro puertos puntuables: el primero que cruzará será el de Grand Ballon, de primera categoría, de 21,5 kilómetros y un desnivel del 4,8%. El segundo es el Col du Page, de segunda categoría, de 9,8 kilómetros al 4,7%%. Después vendrá el Ballon d’Alsace, de primera categoría, de 8,9 kilómetros al 6,9%. La última subida puntuable será la del Col du Haag, también de primera categoría, que cuenta con 11,2 kilómetros de largo al 7,2%.

Se trata de una de las etapas más duras de todo el Tour de Francia, un día propicio para que los favoritos a la general desplieguen todo su potencial y vayan a por todas.

Ficha técnica

Etapa: 14ª etapa (18 de julio, sábado)

Recorrido: Mulhouse – Le Markstein Fellering

Distancia: 155,3 km

Horario de salida: 13:30

Horario de llegada: 17:24 (40 km/h) | 17:38 (38 km/h) | 17:52 (36 km/h)

Premio de la montaña: Grand Ballon (1ª), en el kilómetro 36,6; Col du Page (2ª), en el kilómetro 71,3; Ballon d’Alsace (1ª), en el kilómetro 94,4; Col du Haag (1ª); en el kilómetro 149,4

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