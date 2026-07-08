La decimocuarta etapa de la 113ª edición del Tour de Francia, es decir, de la edición del 2026, se pone en juego el sábado 18 de julio. Se trata de una jornada de 155,3 kilómetros que comienza en Mulhouse, a las 13:30, y finaliza en Le Markstein Fellering, entre las 17:24 y las 17:52, según lo previsto por la organización. La prueba se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en kirolakeitb.eus y, ETB1.

La etapa, de montaña, cuenta con cuatro puertos puntuables: el primero que cruzará será el de Grand Ballon, de primera categoría, de 21,5 kilómetros y un desnivel del 4,8%. El segundo es el Col du Page, de segunda categoría, de 9,8 kilómetros al 4,7%%. Después vendrá el Ballon d’Alsace, de primera categoría, de 8,9 kilómetros al 6,9%. La última subida puntuable será la del Col du Haag, también de primera categoría, que cuenta con 11,2 kilómetros de largo al 7,2%.

Se trata de una de las etapas más duras de todo el Tour de Francia, un día propicio para que los favoritos a la general desplieguen todo su potencial y vayan a por todas.