17 de julio, viernes
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Recorrido, perfil y horario de la etapa 13 del Tour de Francia de 2026: Dole – Belfort (205,8 km)

La decimotercera etapa de la ronda francesa cuenta con dos puertos puntuables: Col des Croix, de tercera categoría, de 5,1 kilómetros al 4,8%; y Ballon d’Alsace, de primera categoría, 8,9 kilómetros al 6,9%.
13 ETAPA
Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Frantziako Tourra 2026 13. etapa: profila eta ibilbidea | KIROLAK EITB
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

La decimotercera etapa de la 113ª edición del Tour de Francia, es decir, de la edición del 2026, se pone en juego el viernes, 17 de julio. Se trata de una jornada de 205,8 kilómetros que comienza en Dole, a las 13:20, y finaliza en Belfort entre las 17:46 y las 18:12, según lo previsto por la organización. La prueba se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en kirolakeitb.eus y, ETB1.

La etapa, cuenta con dos puertos puntuables: Col des Croix, de tercera categoría, de 5,1 kilómetros al 4,8%; y Ballon d’Alsace, de primera categoría, 8,9 kilómetros al 6,9%.

Las características de esta etapa provocan que la decimotercera etapa sea una de las más esperadas por la emoción que puede generar en el último tramo, ya que desde la última subida, quedarán cerca de 30 kilómetros mayormente en descenso hasta línea de meta.

Ficha técnica

Etapa: 13ª etapa (17 de julio, viernes)

Recorrido: Dole - Belfort

Distancia: 205,8 km

Horario de salida: 13:20

Horario de llegada: 17:46 (46 km/h) | 17:59 (44 km/h) | 18:12 (42 km/h)

Premio de la montaña: Col des Croix (3ª), en el kilómetro 157,4; Ballon d’Alsace (1ª), en el kilómetro 175,9

Ciclismo UCI World Tour Jonas Vingegaard Tadej Pogacar Alex Aranburu Ion Izagirre Insausti Paul Seixas Xabier Mikel Azparren Tour de Francia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X