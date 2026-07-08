La decimotercera etapa de la 113ª edición del Tour de Francia, es decir, de la edición del 2026, se pone en juego el viernes, 17 de julio. Se trata de una jornada de 205,8 kilómetros que comienza en Dole, a las 13:20, y finaliza en Belfort entre las 17:46 y las 18:12, según lo previsto por la organización. La prueba se podrá seguir en directo a través de EITB, como siempre, en kirolakeitb.eus y, ETB1.

La etapa, cuenta con dos puertos puntuables: Col des Croix, de tercera categoría, de 5,1 kilómetros al 4,8%; y Ballon d’Alsace, de primera categoría, 8,9 kilómetros al 6,9%.

Las características de esta etapa provocan que la decimotercera etapa sea una de las más esperadas por la emoción que puede generar en el último tramo, ya que desde la última subida, quedarán cerca de 30 kilómetros mayormente en descenso hasta línea de meta.