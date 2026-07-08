Perfil y recorrido de la 15ª etapa del Tour de Francia 2026: Champagnole-Plateau de Solaison (183,9 km)
La 15ª etapa del Tour de Francia 2026 se disputa el 19 de julio, domingo. Será una etapa de montaña con un recorrido de 183,9 km, con salida en Champagnole y llegada en Plateau de Solaison. Los ciclistas saldrán sobre las 10:55 y se espera que los últimos vayan entrando en meta sobre las 13:20. La emisión en directo de EITB va a empezar a las 14:15 horas en kirolakeitb.eus y, ETB1 se va a sumar a la misma desde las 15:00 horas.
Tras la dura jornada anterior, los corredores tendrán que hacer un último esfuerzo antes de llegar al último día de descanso; y es que, al de poco de comenzar la carrera, en el kilómetro 17 ya tendrán que pedalear fuerte en el sprint especial de Saint-Laurent-en-Grandvaux.
De ahí se dirigirán al primer puerto del día, el de Rousses, con 6,6 km de subida con un desnivel del 5,1 %. Después recorrerán 100 kilómetros sin demasiadas dificultades por el camino. La verdadera batalla comenzará en la subida a Salève por el Col de la Croissete (1ª categoría). Serán 4,8 km con una pendiente del 11,2 %. Seguido de empezar la bajada, el puerto de Mont supondrá un corto obstáculo, pero será la antesala de la prueba final de la meseta de Solaison. El puerto de categoría especial, con 11,3 km de longitud y 9,1 % de pendiente, pondrá a prueba la resistencia de los favoritos y coronará al ganador de la etapa.
Será una importante etapa de montaña que podría definir las opciones de los aspirantes al maillot amarillo.
Ficha técnica
Etapa: 15ª etapa (domingo 19 julio)
Recorrido: Champagnole-Plateau de Solaison
Distancia: 183,9 km
Hora de salida: 13:20
Hora de llegada: 17:41 (42 km/h) | 17:55 (40 km/h) | 18:11 (38 km/h)
Premio de la montaña: Cote des Rousses (3ª), en el kilómetro 36,8; Col de la Croisette (1ª), en el 136; Cote du Mont (3ª), en el 146; Plateau de Solaison (Categoría Especial), en el 183,9
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