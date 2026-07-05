Tour de Francia
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Uijtdebroeks bebe 5 litros de agua antes de tomar la salida de la segunda etapa

El ciclista belga del Movistar sufrió calambres que le hicieron perder 1.53 minutos en la crono inicial por equipos. Ha querido evitar que le pase lo mismo en la segunda etapa.

BARCELONA, 04/07/2026.- El ciclista belga del equipo Movistar Cian Uijtdebroeks, antes de la primera etapa del Tour de Francia, una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros, celebrada este sábado en Barcelona. EFE/Siu Wu
Cian Uijtdebroeks. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Uijtdebroeksek 5 litro ur edan ditu bigarren etapako irteera hartu baino lehen
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El belga Cian Uijtdebroeks, líder del Movistar, ha tomado buena nota después de los calambres que le hicieron perder 1.53 minutos en la crono inicial por equipos, y en la segunda etapa ha llegado a la salida de Tarragona después de haber ingerido 5 litros de agua.

El ciclista de 23 no pudo seguir el ritmo de sus compañeros en la crono y llegó a la meta de Montjuic perdiendo un tiempo que lo puede lastrar en adelante.

Este domingo ha aparecido en la zona mixta con un chaleco refrigerante y comentando que había bebido "litros de agua".

Cian Uijtdebroeks

No puedo permitir que me vuelvan a dar esos calambres. La crono fue horrible. Me hundí en el peor momento posible.

Uijtdebroeks confía en la forma adquirida en los entrenamientos y admite que su punto fuerte no es precisamente la contrarreloj, sino "el despliegue de potencia".

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