Uijtdebroeks bebe 5 litros de agua antes de tomar la salida de la segunda etapa

El belga Cian Uijtdebroeks, líder del Movistar, ha tomado buena nota después de los calambres que le hicieron perder 1.53 minutos en la crono inicial por equipos, y en la segunda etapa ha llegado a la salida de Tarragona después de haber ingerido 5 litros de agua.

El ciclista de 23 no pudo seguir el ritmo de sus compañeros en la crono y llegó a la meta de Montjuic perdiendo un tiempo que lo puede lastrar en adelante.

Este domingo ha aparecido en la zona mixta con un chaleco refrigerante y comentando que había bebido "litros de agua".