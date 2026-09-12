Vuelta España
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Últimos metros de la victoria de Mikel Landa en la 20ª etapa de la Vuelta España

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LA CALAHORRA (GRANADA) 12/09/2026.- El ganador de la etapa Mikel Landa durante la 20ª etapa de la Vuelta ciclista España entre La Calahorra y Collado del Alguacil (Granada) de 187 kilómetros este sábado. EFE/ Javier Lizón
18:00 - 20:00
Mikel Landa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Mikel Landaren garaipenaren azken metroak Espainiako Vueltako 20. etapan
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Última actualización

Mikel Landa se ha impuesto este sábado en la 20ª y penúltima etapa de la Vuelta a España 2026, una durísima jornada de 186,8 kilómetros entre La Calahorra y El Collado del Alguacil. Así han sido sus últimos metros.

Mikel Landa Meana UCI World Tour Ciclismo Vuelta a España

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