Mikel Landa: “Lo he dado todo"
El alavés se ha impuesto en la 20ª etapa de la Vuelta a España tras casi cinco años sin conocer la victoria. Landa ha entrado en meta entre lágrimas.
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Últimos metros de la victoria de Mikel Landa en la 20ª etapa de la Vuelta España
Mikel Landa se ha impuesto este sábado en la 20ª y penúltima etapa de la Vuelta a España 2026, una durísima jornada de 186,8 kilómetros entre La Calahorra y El Collado del Alguacil. Así han sido sus últimos metros.
Mikel Landa se corona en el Collado del Alguacil y el ‘landismo’ vuelve a rugir en La Vuelta
El ciclista de Murgia ha ganado este sábado la 20ª y penúltima etapa de La Vuelta a España 2026, disputada sobre 186,8 kilómetros entre La Calahorra y El Collado del Alguacil.
Eddie Dunbar se impone en Peñas Blancas, y Enric Mas frustra a sus rivales
El ciclista irlandés se ha llevado la victoria tras superar a Santiago Buitrago a 500 metros de la línea de meta. Enric Mas, por su parte, ha respondido con facilidad a los ataques de Primoz Roglic y ya acaricia el triunfo final en La Vuelta.
Küng gana la contrarreloj y Mas mantiene el liderato
Enric Mas conserva el maillot rojo en la contrarreloj entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, en la que Primoz Roglic ha recortado distancias, pero no lo suficiente para poner en peligro el liderato. Stefan Küng se ha impuesto en la etapa con el mejor tiempo.
Matthew Brennan no falla en Sevilla y obtiene su quinto triunfo en la Vuelta a España
Como estaba previsto, la decimoctava etapa de la 81ª edición de la carrera se ha decidido al esprint, y Brennan, una vez más, ha sido el más fuerte. La Vuelta a España mira ya a la contrarreloj del jueves, que puede ser determinante para la clasificación general final de la prueba.
Matthew Brennan sigue siendo el más rápido de la Vuelta a España, y ya lleva cuatro triunfos al esprint
El ciclista británico del Visma Lease a Bike ha ganado, este martes, la decimosexta etapa de la 81ª edición de la carrera, en Palos de la Frontera; en la clasificación general, no hay cambios, y Enric Mas continúa como líder, con 2:06 sobre Gall y 2:10 con respecto a Roglic.
Van Aert firma el doblete en Córdoba bajo el calor extremo y Enric Mas conserva el liderato
Wout van Aert se ha adjudicado la decimoquinta etapa de La Vuelta tras imponerse en el esprint reducido que ha decidido la llegada a Córdoba. El ciclista belga ha sumado así su segundo triunfo en esta edición, mientras Enric Mas ha conservado el maillot rojo de líder en una jornada marcada por el calor extremo y por el recorte de urgencia del recorrido.
Brenner reina en La Pandera y Mas consolida el mallot rojo
Marco Brenner ha ganado la decimocuarta etapa de La Vuelta tras imponerse al esprint después de una larga fuga en la llegada a Sierra de la Pandera. Enric Mas, por su parte, ha dado un paso importante en la clasificación general al ampliar su ventaja sobre Primoz Roglic, que ha cedido 25 segundos respecto al balear.
Wout van Aert reina en Loja y Enric Mas conserva el liderato de la Vuelta
Van Aert ha logrado su cuarta victoria en la Vuelta tras superar en un esprint entre dos al francés Valentin Paret Peintre (Soudal). Mientras, Enric Mas ha mantenido el liderato de la clasificación general pese a las ofensivas de Mattias Skjelmose.