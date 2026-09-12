Protagonista
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Mikel Landa: “Lo he dado todo"

Publicidad
18:00 - 20:00
Mikel Landa. Imagen: EiTB.
Euskaraz irakurri: Mikel Landa: "Neukan guztia eman dut"
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El alavés se ha impuesto en la 20ª etapa de la Vuelta a España tras casi cinco años sin conocer la victoria. Landa ha entrado en meta entre lágrimas. 

Mikel Landa Meana UCI World Tour Vuelta a España

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X