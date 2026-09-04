Wout van Aert reina en Loja y Enric Mas conserva el liderato de la Vuelta

Con la fuga cada vez más lejos del pelotón, Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y, especialmente, Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) han atacado desde el grupo de escapados y han provocado una selección que ha roto la carrera.

El Puerto de Granada, de segunda categoría, se ha coronado a 37,4 kilómetros de la meta después de una ascensión de 7,4 kilómetros al 5,6 %. La subida ha confirmado el buen estado de forma de Vermaerke, Van Aert y, especialmente, Brennan, que se han mantenido entre los corredores con opciones de luchar por la victoria.

Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Simon Dalby (Uno-X Mobility), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) y Jarno Widar (Lotto Intermarché) también se han consolidado en cabeza y han afrontado los últimos kilómetros con opciones de triunfo.

A 3,6 kilómetros de la línea de meta, Van Aert y Paret-Peintre han atacado para evitar un esprint numeroso y se han marchado en busca de la victoria. El belga ha demostrado una mayor fortaleza en el desenlace y ha superado al francés en el esprint final para conquistar la etapa con un tiempo de 4h34:00.