Wout van Aert reina en Loja y Enric Mas conserva el liderato de la Vuelta
El ciclista belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) ha conseguido este viernes la victoria en la decimotercera etapa de La Vuelta, disputada sobre 192,8 kilómetros entre Almuñécar y Loja. Por su parte, Enric Mas (Movistar Team) ha conservado el maillot de líder sin sufrir cambios relevantes en la lucha por la general.
Tras los primeros treinta kilómetros, el paso por el puerto de Venta de la Cebada (1ª categoría) ha favorecido la formación de una fuga de 28 corredores, en la que se han situado, entre otros, Wout van Aert y Matthew Brennan, ambos del Visma-Lease a Bike.
Poco después, Gregor Mühlberger (Decathlon CMA CGM) ha abandonado la carrera y otros 15 corredores se han incorporado al grupo de escapados. Entre ellos ha destacado Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), que ha supuesto una amenaza para los primeros puestos de la clasificación general. Pero en el pelotón, Enric Mas (Movistar Team) ha mantenido la calma y ha controlado las diferencias.
Con la fuga cada vez más lejos del pelotón, Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y, especialmente, Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) han atacado desde el grupo de escapados y han provocado una selección que ha roto la carrera.
El Puerto de Granada, de segunda categoría, se ha coronado a 37,4 kilómetros de la meta después de una ascensión de 7,4 kilómetros al 5,6 %. La subida ha confirmado el buen estado de forma de Vermaerke, Van Aert y, especialmente, Brennan, que se han mantenido entre los corredores con opciones de luchar por la victoria.
Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Simon Dalby (Uno-X Mobility), Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) y Jarno Widar (Lotto Intermarché) también se han consolidado en cabeza y han afrontado los últimos kilómetros con opciones de triunfo.
A 3,6 kilómetros de la línea de meta, Van Aert y Paret-Peintre han atacado para evitar un esprint numeroso y se han marchado en busca de la victoria. El belga ha demostrado una mayor fortaleza en el desenlace y ha superado al francés en el esprint final para conquistar la etapa con un tiempo de 4h34:00.
El pelotón, con Enric Mas (Movistar Team) al frente de la clasificación general, ha llegado a tres minutos del vencedor y el corredor balear ha conservado el maillot de líder sin sufrir cambios relevantes en la lucha por la general.
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