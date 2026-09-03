Jakob Omrzel gana en Calar Alto, con Urko Berrade segundo, y Enric Mas refuerza su liderato en la Vuelta a España

El ciclista esloveno del Bahrain-Victorious Jakob Omrzel ha ganado la duodécima etapa de la Vuelta a España de 2026, en Calar Alto, este jueves, en una gran jornada de ciclismo en la que el líder de la carrera, Enric Mas, ha reforzado el primer puesto que ostenta en la clasificación general, ya que ha ampliado en 27 segundos su ventaja con respecto a Primoz Roglic (Red Bull-BORA), Felix Gall (Decathlon) y los demás corredores que luchan por la clasificación general.

Esta de Calar Alto era la etapa reina de la 81ª Vuelta a España, y ha respondido a las expectativas, porque se ha visto un gran espectáculo en la carrera. La lucha ha sido doble: por un lado, la de la victoria de etapa, en la que han estado involucrados los 30 ciclistas que han formado parte de la escapada de la jornada; por otro, la pugna por la general, donde Enric Mas, al menos por el momento, sigue siendo el más fuerte, y da la impresión de encontrarse cada vez más fuerte.

Así las cosas, en la fuga, han estado, entre otros, el ganador final, Omrzel, un joven de 20 años que está completando una sobresaliente Vuelta a España, su compañero Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) y Urko Berrade (Kern Pharma). El trabajo de Pello Bilbao ha sido impecable, para Omrzel y también para otros ciclistas de su equipo como Buitrago; y Berrade ha estado muy cerca del triunfo, ya que solo ha sido superado por Omrzel, con quien ha rodado en cabeza justo antes del ataque definitivo del ciclista esloveno.

En cuanto al grupo de los ciclistas que pelean por el maillot rojo, Enric Mas ha dado una nueva exhibición. Su ataque en Calar Alto le ha reportado un premio de 27 segundos, que podrían ser decisivos, y otro golpe de efecto, porque está defendiendo con gran brillantez el maillot rojo que luce desde el pasado fin de semana.

El viernes, tendrá lugar la decimotercera etapa, entre Almuñécar y Loja, de 192,8 kilómetros, una jornada que se prevé de transición.