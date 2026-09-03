Jakob Omrzel gana en Calar Alto, con Urko Berrade segundo, y Enric Mas refuerza su liderato en la Vuelta a España
El ciclista esloveno del Bahrain-Victorious Jakob Omrzel ha ganado la duodécima etapa de la Vuelta a España de 2026, en Calar Alto, este jueves, en una gran jornada de ciclismo en la que el líder de la carrera, Enric Mas, ha reforzado el primer puesto que ostenta en la clasificación general, ya que ha ampliado en 27 segundos su ventaja con respecto a Primoz Roglic (Red Bull-BORA), Felix Gall (Decathlon) y los demás corredores que luchan por la clasificación general.
Esta de Calar Alto era la etapa reina de la 81ª Vuelta a España, y ha respondido a las expectativas, porque se ha visto un gran espectáculo en la carrera. La lucha ha sido doble: por un lado, la de la victoria de etapa, en la que han estado involucrados los 30 ciclistas que han formado parte de la escapada de la jornada; por otro, la pugna por la general, donde Enric Mas, al menos por el momento, sigue siendo el más fuerte, y da la impresión de encontrarse cada vez más fuerte.
Así las cosas, en la fuga, han estado, entre otros, el ganador final, Omrzel, un joven de 20 años que está completando una sobresaliente Vuelta a España, su compañero Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) y Urko Berrade (Kern Pharma). El trabajo de Pello Bilbao ha sido impecable, para Omrzel y también para otros ciclistas de su equipo como Buitrago; y Berrade ha estado muy cerca del triunfo, ya que solo ha sido superado por Omrzel, con quien ha rodado en cabeza justo antes del ataque definitivo del ciclista esloveno.
En cuanto al grupo de los ciclistas que pelean por el maillot rojo, Enric Mas ha dado una nueva exhibición. Su ataque en Calar Alto le ha reportado un premio de 27 segundos, que podrían ser decisivos, y otro golpe de efecto, porque está defendiendo con gran brillantez el maillot rojo que luce desde el pasado fin de semana.
El viernes, tendrá lugar la decimotercera etapa, entre Almuñécar y Loja, de 192,8 kilómetros, una jornada que se prevé de transición.
Te puede interesar
Matthew Brennan vuelve a ser el más rápido en el esprint, en Lorca, y suma ya tres triunfos en la Vuelta a España
El ciclista británico del Visma ha ganado la undécima etapa de la 81ª edición de la carrera, en la que Enric Mas (Movistar) continúa como líder.
Bastien Tronchon gana, al esprint, la décima etapa de la Vuelta a España, y Enric Mas continúa como líder
Xabier Mikel Azparren, que finalmente ha sido sexto, ha estado muy cerca de la victoria, pero ha sido adelantado por el pelotón en los últimos metros. Ha sido una jornada que no ha deparado cambios en la clasificación general.
Enric Mas reina en solitario en Aitana y fortalece su liderato
El ciclista mallorquí ha firmado una exhibición de fuerza en el Alto de Aitana y se ha impuesto en la novena etapa de la Vuelta a España 2026. El jefe de filas del Movistar Team ha respondido con autoridad al reto de portar el maillot rojo tras la salida de Tadej Pogacar, superando a rivales como Primoz Roglic y Felix Gall y reforzando su liderato antes de la primera jornada de descanso.
Pogacar publica su primer mensaje desde el hospital: “Stayin' alive"
El esloveno ha querido tranquilizar a sus seguidores tras la caída que sufrió en la Vuelta a España y que le obligó ha abandonar la carrera cuando lo tenía todo a favor para ganar la presente edición.
Mas es nuevo líder tras el abandono de Pogacar, en una etapa ganada por Coquard
La octava etapa de La Vuelta ha dejado un vuelco histórico en la carrera. Tadej Pogacar, líder y gran favorito al triunfo final, se ha visto obligado a abandonar tras sufrir una dura caída a 32 kilómetros de la meta, dejando el liderato en manos de Enric Mas. En un final caótico, Bryan Coquard se ha impuesto al esprint por delante de Mads Pedersen y Jordi Meeus.
Pogacar sufre una dura caída y abandona la Vuelta
Según el parte médico facilitado por su equipo, el UAE, el ciclista presenta una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica en la clavícula.
Leknessund gana en la cima de Valdelinares y Pogacar sigue líder de la Vuelta
Segundo ha sido otro noruego, Tobias Johannessen (Uno X), a 34 segundos, y tercero el belga Wout Van Aert, a 47.
Pogacar supera a Enric Mas en la meta de Castellón y refuerza el liderato
El ciclista esloveno del UAE ha superado con claridad al español del Movistar, que ahora es segundo en la general, después de que ambos tomasen ventaja con respecto a un grupo formado por otros favoritos.
Matthew Brennan muestra su poderío al sprint y suma su segundo triunfo en la quinta etapa de La Vuelta
El corredor británico del Visma se impone con claridad sobre el belga Jordi Meeus (Red Bull) y el italiano Vincenzo Albanese (EF Education) en la meta de Roquetes. Pogacar (UAE) mantiene el liderato.