Pogacarrek Enric Mas gainditu du Castelloko helmugan eta lidergoa sendotu du
UAEko txirrindulari esloveniarrak argi eta garbi gainditu du Movistar taldeko espainiarra, orain sailkapen nagusiko bigarren postuan dagoena, biek beste faborito batzuekiko abantaila hartu ostean.
Tadej Pogacar (UAE) esloveniarrak irabazi du Espainiako Vueltako seigarren etapa, Alcossebre eta Castello artean (177,4 km) jokatu dena, eta aurtengo edizioko hirugarren garaipena eskuratu du berak duen lidergoa sendotzeko.
Tropelak bi minutu eta erdiko aldea izan duen ihesaldia neutralizatu ostean, Pogacarrek lasterketaren burua hartu du, eta atzetik beste faborito batzuk osatutako talde bat sortu da: Enric Mas (Movistar Team), Primoz Roglic (Red Bull), Felix Gall (Decathlon), Richard Carapaz (EF Edication), Harold Tejada (Astana) eta, ihesalditik zetorren Ramses Debruyne (Alpecin).
Ondoren, Enric Masek erasoa bota du bakar-bakarrik Pogacar harrapatu ahal izateko eta, eta El Bartolo buruan koroatzeko gai ere izan da. Hori guztia, Pogacar eta Masentzat sustoz beteta egon den jaitsiera teknikoan jauzi egin aurretik gertatu da. Movistarrekoa izan da, lehenik, balaztaz pasa dena, eta, ondoren, lasterketako liderra bihurgune batean irten da, oina lurrera jarri behar izan duelarik.
Hori bai, horrek guztiak ez die Pogacarri eta Masi Castelloko helmugara bakarrik iristea eragotzi. Dueluak, a priori, esloveniarrari egiten zion mesede, Castelloko esprintean abiadura handiagoa baitzuen. Eta munduko txirrindulari onenak ez du barkatu, argi eta garbi irabazita.
Sailkapen nagusian, Pogacarrek lidergoan jarraitzen du. Gaurko emaitzen ondoren, Enric Mas da bigarren, liderrarengandik 3 minutu eta 34 segundora, eta Primoz Roglic hirugarrenera jaitsi da, 4 minutu eta 21 segundora.
Sailkapenak:
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