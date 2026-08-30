El triunfo permite además a Mas consolidar el maillot rojo que estrenó tras el adiós de Tadej Pogačar. El corredor del Movistar Team ha demostrado en Aitana que está dispuesto a defender el liderato con autoridad y ha marcado diferencias respecto a algunos de sus principales rivales.

La etapa, con 5.200 metros de desnivel, ha estado marcada por una larga fuga. En los kilómetros finales, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) y Oscar Onley (Netcompany INEOS) han intentado disputar la victoria, pero Mas ha respondido a los ataques y ha culminado su exhibición en Aitana.