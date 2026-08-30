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Enric Mas reina en solitario en Aitana y fortalece su liderato

El ciclista mallorquí ha firmado una exhibición de fuerza en el Alto de Aitana y se ha impuesto en la novena etapa de la Vuelta a España 2026. El jefe de filas del Movistar Team ha respondido con autoridad al reto de portar el maillot rojo tras la salida de Tadej Pogacar, superando a rivales como Primoz Roglic y Felix Gall y reforzando su liderato antes de la primera jornada de descanso.

ALTO DE AITANA (ALICANTE), 30/08/2026.- El ciclista español del Movistar Enric Mas celebra su victoria tras la novena etapa de La Vuelta a España, este domingo. La etapa de 187.4 km discurre entre Villajoyosa y Alto de Aitana. EFE/Javier Lizón

Enric Mas. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Enric Mas nagusitu da Aitanako mendatean, eta sendoagoa da bere lidergoa
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L. U. G. | KIROLAK EITB

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Enric Mas (Movistar Team) se ha impuesto este domingo en la novena etapa de la Vuelta a España 2026, disputada entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana sobre un recorrido de 187,4 kilómetros. El ciclista balear ha protagonizado una actuación incontestable en la mítica cima alicantina y ha conseguido una victoria de gran valor para sus aspiraciones en la clasificación general.

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18:00 - 20:00

Mas ha cruzado la línea de meta con un tiempo de 5 horas, 10 minutos y 40 segundos, a una velocidad media de 36,2 km/h. El británico Oscar Onley (Netcompany Ineos) ha sido segundo, mientras que el esloveno Primoz Roglic ha completado el podio a 12 segundos del ganador.

El triunfo permite además a Mas consolidar el maillot rojo que estrenó tras el adiós de Tadej Pogačar. El corredor del Movistar Team ha demostrado en Aitana que está dispuesto a defender el liderato con autoridad y ha marcado diferencias respecto a algunos de sus principales rivales.

La etapa, con 5.200 metros de desnivel, ha estado marcada por una larga fuga. En los kilómetros finales, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) y Oscar Onley (Netcompany INEOS) han intentado disputar la victoria, pero Mas ha respondido a los ataques y ha culminado su exhibición en Aitana.

Tras la novena etapa, Mas encabeza la clasificación general con una ventaja de 1 minuto y 18 segundos sobre Roglic. El austríaco Felix Gall ocupa la tercera posición, a 1 minuto y 39 segundos del líder.

La Vuelta afrontará ahora su primera jornada de descanso con Enric Mas como gran protagonista. Su victoria en Aitana no solo le permite ampliar su margen al frente de la general, sino que supone también un importante golpe de confianza de cara a la segunda semana de carrera.

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