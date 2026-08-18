La competición se disputará hasta el 13 de septiembre, completando 21 etapas y un total de más de 3000 kilómetros en los que recorrerán Mónaco, Francia, Andorra y España.

La presentación del equipo ha tenido lugar este martes en una rueda de prensa celebrada en el pabellón Navarra Arena de Pamplona en la que han participado el director deportivo de la formación, Juanjo Oroz; los ciclistas Ibon Ruiz y Diego Uriarte; y Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad Foral.

Dos años después, el conjunto navarro, competidor en la categoría UCI ProTeam, confía en poder volver a levantar los brazos al cruzar la meta, aunque con la prudencia que la dificultad de la carrera y los éxitos previos exigen.

Ibon Ruiz ha explicado que el equipo llega "muy bien preparado" y que, tras los resultados obtenidos en su anterior participación, aspira a sumar un nuevo triunfo con, al menos, una victoria de etapa.

Esta participación llega en un momento determinante para el futuro del grupo, cuya continuidad no está asegurada para la temporada 2027, tras la decisión de cerrar la etapa con Kern Pharma como principal patrocinador desde hace siete temporadas.

Juanjo Oroz, mánager general, ha reivindicado el proyecto del conjunto, que pretende mantener una estructura con 34 años de historia ligada al ciclismo navarro y a la formación de jóvenes corredores, destacando la importancia de garantizarles un entorno en el que puedan crecer y dar el salto a la máxima categoría.

Para Uriarte, que disputará por primera vez una carrera de 21 etapas, la participación en esta edición le permite “seguir cumpliendo sueños”.