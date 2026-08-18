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Kern Pharma regresa a la Vuelta a España siguiendo la estela de su éxito en 2024

Berrade, Uriarte, Cobo, Brustenga, Ruiz, Elosegi, Ramiro Sosa y Wenzel son los ocho ciclistas elegidos por el equipo navarro para competir con garantías en la Vuelta, que arranca este sábado en Mónaco.
PAMPLONA, 18/08/2026.- Los ciclistas del Kern Pharma Ibon Ruiz (i) y Diego Uriarte (2i) junto a la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, a Rebeca Esnaola y al mánager general del equipo, Juanjo Oroz, durante la rueda de prensa que han ofrecido este martes en Pamplona para presentar la participación de la escuadra navarra en la Vuelta a España que comienza el próximo día 22 en Mónaco. EFE/Villar López
El director deportivo de Kern Pharma, Juanjo Oroz; los ciclistas Ibon Ruiz y Diego Uriarte; y Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo de Navarra. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 2026ko Espainiako Vueltarako Kern Pharma taldeko zortzi txirrindularien aurkezpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

Urko Berrade, Diego Uriarte, Iván Cobo, Marc Brustenga, Ibon Ruiz, Iñigo Elosegi, Iván Ramiro Sosa y Mats Wenzel son los ocho ciclistas elegidos por el equipo navarro Kern Pharma para competir con garantías en la Vuelta a España, que arranca este sábado en Mónaco.

Será la tercera participación de la escuadra navarra en la ronda española y tomará la salida con la intención de repetir la buena actuación de 2024. Fue el equipo revelación y se adjudicó tres etapas.

Una de ellas la ganó Berrade, que vuelve a la Vuelta. Uriarte, Cobo, Brustenga, Ruiz, Elosegi, Ramiro Sosa y Wenzel completan un bloque que aúna experiencia, juventud y talento.

La competición se disputará hasta el 13 de septiembre, completando 21 etapas y un total de más de 3000 kilómetros en los que recorrerán Mónaco, Francia, Andorra y España.

La presentación del equipo ha tenido lugar este martes en una rueda de prensa celebrada en el pabellón Navarra Arena de Pamplona en la que han participado el director deportivo de la formación, Juanjo Oroz; los ciclistas Ibon Ruiz y Diego Uriarte; y Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad Foral.

Dos años después, el conjunto navarro, competidor en la categoría UCI ProTeam, confía en poder volver a levantar los brazos al cruzar la meta, aunque con la prudencia que la dificultad de la carrera y los éxitos previos exigen.

Ibon Ruiz ha explicado que el equipo llega "muy bien preparado" y que, tras los resultados obtenidos en su anterior participación, aspira a sumar un nuevo triunfo con, al menos, una victoria de etapa.

Esta participación llega en un momento determinante para el futuro del grupo, cuya continuidad no está asegurada para la temporada 2027, tras la decisión de cerrar la etapa con Kern Pharma como principal patrocinador desde hace siete temporadas.

Juanjo Oroz, mánager general, ha reivindicado el proyecto del conjunto, que pretende mantener una estructura con 34 años de historia ligada al ciclismo navarro y a la formación de jóvenes corredores, destacando la importancia de garantizarles un entorno en el que puedan crecer y dar el salto a la máxima categoría.

Para Uriarte, que disputará por primera vez una carrera de 21 etapas, la participación en esta edición le permite “seguir cumpliendo sueños”.

Ciclismo Vuelta a España Navarra Arena

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