Tadej Pogacar 2026ko Espainiako Vueltan izango da, abuztuaren 22tik aurrera
Frantziako Tourra bosgarrenez irabazi berritan, UAEko txirrindulari esloveniarrak hurrengo Espainiako Vuelta jokatuko du. 2019an parte hartu zuen, oraingoz aurrenekoz eta azkenekoz, Espainiako Vueltan; ekitaldi hartan, hirugarren postua lortu zuen, eta hiru etapa irabazi zituen.
Tadej Pogacar UAE taldeko txirrindulari esloveniarra 2026ko Espainiako Vueltan izango da, abuztuaren 22tik aurrera, astelehenean taldeak berak baieztatu duenez. Hala, Frantziako Tourra bosgarrenez irabazi berritan, Pogacarrek hurrengo Espainiako Vuelta jokatuko du; 2019an parte hartu zuen, aurrenekoz eta azkenekoz, Espainiako Vueltan, eta ekitaldi hartan hirugarren postua lortu zuen, hiru etapa irabazita.
UAEk txirrindulari hauek ere aukeratu ditu Espainiako Vueltarako: Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak eta Ivo Oliveira.
“Hunkitu egiten nau iragartzeak Espainiako Vueltara itzuliko naizela. Nire lehen itzuli handia izan zen, 2019an, eta sekulako esperientzia. Asko gustatzen zait Espainia bisitatu eta bertan lehiatzea, eta uste dut une egokia dela bueltatzeko”, adierazi du Pogacarrek. “Motibazio handia dut urtea ahalik eta ondoen amaitzeko, eta Espainiako Vuelta helburu garrantzitsua izango da. Taldea indartsua da, eta espero dugu emaitza onak erdiestea”.
81. Espainiako Vuelta abuztuaren 22an hasiko da, Monakon, banakako erlojupekoa jokatuta, eta Granadan amaitu, irailaren 13an.
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