Tadej Pogacar disputará la Vuelta a España de 2026, que comienza el 22 de agosto

El ciclista esloveno del UAE Tadej Pogacar va a disputar la Vuelta a España de 2026, que comienza el 22 de agosto, según ha confirmado este lunes el equipo emiratí. Así, Pogacar, que acaba de ganar su quinto Tour de Francia, estará en la próxima Vuelta a España, carrera en la que no participa desde 2019; en aquella edición, en su debut en la prueba, obtuvo la tercera posición y ganó tres etapas.

Pogacar, en el UAE, estará acompañado por los siguientes corredores: Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke, Domen Novak e Ivo Oliveira.

“Me emociona anunciar que regreso a la Vuelta a España. Fue mi primera gran Vuelta, en 2019, y una experiencia increíble. España es un país que me encanta visitar y en el que me gusta competir, y creo que es el momento adecuado para volver”, ha afirmado Pogacar, que, además, ha añadido: “La motivación es alta para terminar el año de la mejor manera, y la Vuelta a España será un objetivo importante. El equipo es fuerte, y esperamos lograr buenos resultados”.

La 81.ª edición de la Vuelta a España arrancará el 22 de agosto con una contrarreloj individual en Mónaco, y concluirá el 13 de septiembre en Granada.



