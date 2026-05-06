Vuelta a España: Etapa 4
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Lotte Kopecky gana la cuarta etapa al esprint y se viste líder

La belga del equipo SD Worx, doble campeona del mundo, ha hecho valer su fortaleza al esprint tras haber cosechado dos segundos puestos. Kopecky, gracias a 10 segundos de bonificación, es la nueva líder con 6 segundos de ventaja sobre Koch y 12 respecto a Kerbaol.
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La belga Lotte Kopecky (SD Worx) en línea de meta. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Lotte Kopeckyk irabazi du laugarren etapa esprintean eta Espainiako Vueltako lider berria da
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

La belga Lotte Kopecky (SD Worx), doble campeona del mundo, se ha impuesto con autoridad al esprint en la cuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Monforte de Lemos y Antas de Ulla, en la provincia de Lugo, de 115,6 km, un triunfo que le permite encabezar la general.

Kopecky, que había cosechado dos segundos puestos, ha hecho valer su fortaleza al esprint y ha marcado un tiempo de 3h.07.11, a una media de 37,1 km/h. La segunda plaza ha sido para la neerlandesa Anna Van der Breggen (SD Worx) y la tercera para la italiana Patrizia Paternoster (Liv Alula).

Kopecky, gracias a 10 segundos de bonificación, es la nueva líder con 6 segundos de ventaja sobre la alemana Franziska Koch (FDJ) y 12 respecto a la bretona Cedrine Kerbaol (EF Education).

Este jueves se disputará la quinta etapa, entre León y Astorga, con un recorrido de 119,6 km.

 

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UCI World Tour Ciclismo Vuelta a España

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