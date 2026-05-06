Kopecky, que había cosechado dos segundos puestos, ha hecho valer su fortaleza al esprint y ha marcado un tiempo de 3h.07.11, a una media de 37,1 km/h. La segunda plaza ha sido para la neerlandesa Anna Van der Breggen (SD Worx) y la tercera para la italiana Patrizia Paternoster (Liv Alula).

Kopecky, gracias a 10 segundos de bonificación, es la nueva líder con 6 segundos de ventaja sobre la alemana Franziska Koch (FDJ) y 12 respecto a la bretona Cedrine Kerbaol (EF Education).

Este jueves se disputará la quinta etapa, entre León y Astorga, con un recorrido de 119,6 km.