LA VUELTA
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Usoa Ostolaza liderará en La Vuelta a un Laboral Kutxa de perfil escalador

La Vuelta femenina comienza este domingo con la francesa Pauline Ferrand-Prévot y la polaca Kasia Niewiadoma como principales favoritas al triunfo final ante la ausencia de la vigente campeona Demi Vollering.
Usoa Ostolaza Laboral Kutxa-Euskadi
Usoa Ostolaza, en una imagen de archivo. Foto: Laboral Kutxa-Euskadi
Euskaraz irakurri: Laboral Kutxak talde eskalatzailea eramango du Vueltara, eta Usoa Ostolaza izango da liderra
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

La guipuzcoana Usoa Ostolaza liderará al Laboral Kutxa-Fundación Euskadi en La Vuelta femenina, que se disputará del 3 al 9 de mayo, con inicio en la localidad pontevedresa de Marín y final en la emblemática cita del Angliru.

Ostolaza encabezará a un "bloque todoterreno y de perfil escalador", que completarán la chilena Cata Soto, la colombiana Paula Patiño, la italiana Alice Arzuffi, la ucraniana Yuliia Biriukova, la noruega Tiril Jorgensen y la navarra Idoia Eraso.

"Es un 'siete' adaptado al recorrido. Intentaremos aprovechar la velocidad de Cata Soto en llegadas de grupos reducidos y Usoa será nuestra principal líder. Día a día analizaremos nuestras posibilidades. Es un equipo para ser combativas", destaca el director deportivo del equipo vasco, Ion Lazkano.

Para Lazkano, La Vuelta es, además, "una gran oportunidad para mostrar" la "personalidad y carácter" de las corredoras "tanto en escapadas como en esprints reducidos" frente a rivales "del más alto nivel".

"Veremos hasta dónde nos llevan las piernas en esas dos últimas jornadas", señala el responsable deportivo con relación a esas etapas finales en Asturias con las durísimas ascensiones a Les Praeres y el Angliru.

La Vuelta femenina comienza este domingo con la incógnita de quién sucederá en el palmarés a la neerlandesa Demi Vollering, campeona de las dos últimas ediciones. Entre las favoritas al triunfo final, se encuentran la vigente campeona del Tour, la francesa Pauline Ferrand-Prévot, y la polaca Kasia Niewiadoma, dos de las mejores del pelotón internacional.

Usoa Ostolaza Ciclismo Vuelta a España

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